Raspisan tender za rekonstrukciju magistralnog puta Berane – Rožaje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju magistralnog puta Berane – Rožaje, čija je procijenjena vrijednost, bez uračunatog PDV-a, 59,7 miliona EUR.

Iz Uprave za saobraćaj su kazali da se ponude za rekonstrukciju dionice duge 30,7 kilometara mogu dostavljati do 30. jula, kada će biti i otvorene.

“Rekonstrukcija je podijeljena u dvije dionice:

od Berana do tunela Lokve, dužine 15,5 kilometara, i od tunela Lokve do obilaznice Rožaja, dužine 15,2 kilometra”, navodi se u saopštenju.

Planirani radovi, kako je objašnjeno, obuhvataju unapređenje horizontalnih i vertikalnih elemenata puta, rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, projektovanje i reonstrukciju četiri postojeća tunela, izgradnju jednog novog mosta, sanaciju 12 postojećih mostova, kao i rekonstrukciju/izgradnju 76 potpornih zidova.

“Ova infrastrukturna investicija ima za cilj unapređenje bezbjednosti saobraćaja i bolju povezanost sjevernog regiona Crne Gore”, objasnili su iz Uprave za saobraćaj.

Oni su dodali i da se postupak sprovodi po procedurama Evropske investicione banke (EIB), a da je poziv za nadmetanje objavljen na zvaničnom sajtu EU: https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/344055-2025

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS