Raspisan tender za izradu idejnog projekta za dionicu auto-puta na trasi Tološi – Virpazar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput raspisao je tender za izradu idejnog projekta za novu dionicu auto-puta Bar-Boljare, na trasi Tološi-Virpazar, ukupne dužine 41,5 kilometara.

Kako je saopšteno iz Montepuna, procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta je 4,1 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost, dok je rok za izradu 14 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

“Riječ je o važnoj fazi razvoja crnogorske saobraćajne infrastrukture, koja će dodatno unaprijediti povezanost centralnog i južnog regiona”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju putem zvanične platforme za javne nabavke cejn.gov.me.

Iz Monteputa su naveli da planirana dionica od Tološa do Virpazara obuhvata izgradnju više značajnih objekata, uključujući petlje Farmaci, Rijeka Crnojevića i Virpazar, kao i nekoliko tunela i mostova koji će omogućiti optimalno uklapanje trase u zahtjevan teren.

“Izradom ovog idejnog projekta biće kompletirani idejni projekti za sve dionice auto-puta Bar-Boljare”, kaže se u saopštenju.

