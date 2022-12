Raspisan tender za izgradnju Ski staze na Štedimu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za projektovanje i izgradnju Ski staze na Štedimu u vrijednosti od 2,5 miliona EUR, saopšteno je iz Bošnjačke stranke.

Iz te partije su kazali da će sjever Crne Gore uskoro dobiti još jedno novo skijalište, a da će Rožaje biti jedan od najvažnijih ski centara u državi.

“Nakon što je Vlada Crne Gore, na inicijativu potpredsjednika Ervina Ibrahimovića obezbijedila budžetom za narednu godinu 7,5 miliona EUR za skijalište na Štedimu, danas je Uprava za kapitalne projekte raspisala tender za projektovanje i izgradnju Ski staza u vrijednosti od 2,5 miliona”, navodi se u saopštenju BS.

Na taj način, kako su kazali iz BS, biće projektovano i izgrađeno 9 kilometara staza po svim standardima i propisima za tu vrstu radova.

Ibrahimović je na Tviteru /Twitter/ napisao da vjeruje da će realizacija kompletnog projekta izgradnje tog ski centra generisati ozbiljnija strana ulaganja, nova, održiva radna mjesta i stvoriti uslove za “o(p)stanak” Rožajaca u Rožajama.

“Naša ideja i misija je da nizom ovakvih i sličnih projekata, uz dobru dinamiku njihove realizacije kao jedan od ključnih faktora, zaustavimo demografsko pražnjenje i starenje nerazvijenih područja, posebno opština na sjeveru Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

U saopštenju se dodaje da je to je pokazatelj da je učešće BS u procesima odlučivanja od kapitalnog značaja za razvoj sjevera i valorizaciju potencijala Rožaja, Bijelog Polja, Plava, Gusinja, Petnjice, Berana, Pljevalja i svih drugih gradova Crne Gore.

