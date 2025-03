Raspisan konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar raspisala je konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za ovu godinu, koji će biti otvoren do 2. aprila.

Na konkurs se mogu prijaviti sve preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, odnosno osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice, sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Bara.

Ukupna sredstava koja su ovogodišnjim lokalnim budžetom namijenjena za tu svrhu iznose 100 hiljada EUR.

Najveći dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu iznosi pet hiljada EUR, a preduzetnica ili preduzeće mogu konkurisati za ukupan iznos, ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana.

Predviđena sredstva dodjeljuju se u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti manji od 70 oodsto opravdanih troškova navedenih u prijavi.

Detaljne informacije o uslovima konkursa, spisak neophodne dokumentacije i način podnošenja prijave dostupni su na sajtu www.bar.me, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla [email protected].

Iz Opštine su najavili da će 11. i 25. marta organizovati Info dane, u cilju dodatnog informisanja zainteresovanih učesnica o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje.

Opština Bar je od početka implementacije programa podrške razvoju ženskog preduzetništva realizovala osam javnih konkursa za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava, sa težnjom da podstakne i ohrabri sugrađanke na započinjanje sopstvenog biznisa, unaprijeđenje postojećeg poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta.

Za ove namjene plasirala je više od 350 hiljada EUR podržavajući čak 93 biznis ideje.

