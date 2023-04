Raspisan konkurs za izvršnog direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) pozvao je zainteresovane da se u narednih 30 dana prijave na konkurs za izvršnog direktora te institucije.

Kandidati za direktora REGAGEN-a treba da budu crnogorski državljani, sa prebivalištem u Crnoj Gori, da imaju najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti tehničkih nauka, prava ili ekonomije, kao i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu.

Iz REGAGEN-a su objasnili da za direktora te institucije ne može biti izabrana osoba koja je pravosnažno osuđivana za krivično djelo zbog zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili neko drugo koje je čini nepodobnom za obavljanje funkcije.

“Za direktora REGAGEN-a ne može biti izabrana osoba koja ima lični, interes preko bračnog druga ili neposredni porodični, u energetskom subjektu kojem regulator izdaje licencu za obavljanje energetske djelatnosti ili kompaniji koja se bavi trgovinom energije”, navodi se u konkursu.

Kandidat, kako je objašnjeno, pored dokaza o ispunjavanju uslova treba da dostavi svoje viđenje stanja i razvoja regulatornog procesa u energetskom sektoru Crne Gore.

Kandidati kompletnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, putem pošte ili lično na adresu REGAGEN-a.

Izvršnog direktora bira Odbor REGAGEN-a uz prethodno mišljenje Vlade, na period od četiri godine.

Dosadašnja izvršna direktorica REGAGEN-a, Milica Knežević, podnijela je u martu ostavku na tu funkciju.

Ona je funkciju izvršne direktorice obavljala od marta 2020. godine.

