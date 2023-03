Raspisali konkurs za najbolje fotografije na temu poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je foto konkurs za najbolje fotografije na temu crnogorske poljoprivrede.

„Konkurs je raspisan u cilju promocije crnogorske poljoprivrede, autohtonih proizvoda, ruralnih područja, šansi za agrobiznis i razvoj ruralnog turizma, u šta spadaju motivi domaćih životinja, voća, povrća, mehanizacije, objekata“, navodi se u saopštenju.

Autorima tri najbolje fotografija biće dodijeljene novčane nagrade. Za prvo mjesto opredjeljeno je 250 EUR, drugo 150 EUR i treće 100 EUR.

Iz Ministarstva su rekli da pravo učešća imaju svi zainteresovani građani Crne Gore, a fotografije moraju biti djelo autora nastalo na teritoriji naše zemlje.

„Autor je lično odgovoran za prikazani motiv i za eventualno kršenje autorskih prava“, dodaje se u saopštenju.

Učesnici tog konkursa mogu slati neograničen broj fotografija, bez obzira na vrijeme kada je fotografija nastala, ali jedan autor može dobiti samo jednu nagradu.

Rok za dostavljanje fotografija je 20. mart. Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti ime i prezime autora, kontakt telefon, elektronsku adresu i fotografiju ili više njih uz kratak opis.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

„Prijave za konkurs slati na mejl [email protected]“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadržava pravo da koristi sve fotografije dobijene po osnovu javnog konkursa.

