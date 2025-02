Raspisaće glavni tender za auto-put

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novog pretkvalifikacionog tendera za izgradnju dionioce auto-puta Mateševo-Andrijevica neće biti, već će biti raspisan glavni, potvrđeno je iz Vlade portalu RTCG.

Pretkvalifikacioni tender koji je raspisan prošle godine poništen je zbog promjene trase, rekli su portalu RTCG iz Evropske komisije.

Raspisivanje glavnog tendera, kako je objašnjeno, ubrzaće proceduru i učiniće vjerovatnim da radovi krenu planiranom dinamikom, odnosno, možda već ove godine.

Iz EK su se danas kazali da su ih crnogorske vlasti obavijestile da je promjena neophodna, jer je došlo do značajne promjene trase dionice auto-puta, te da u javnom tenderu mogu učestvovati sve zainteresovane kompanije, uključujući i one koje su već ušle u uži izbor.

U Briselu navode da je EU blagovremeno mobilisala dogovorena bespovratna grant sredstva prije promjene rute.

“Ostajemo posvećeni ubrzavanju ovog prioritetnog projekta, pridajući najveću pažnju društvenim i ekološkim aspektima projekta. Projekat nastavlja da napreduje prateći pravila i propise o nabavkama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), obezbjeđujući, između ostalog, konkurentan tenderski proces”, naveli su iz EK.

EBRD je objavila krajem aprila prošle godine pretkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica.

Krajnji rok za podnošenje prijava bio je 23. jun prošle godine.

Tender je bio otvoren za sve međunarodne učesnike, u skladu sa najnovijim Pravilima i politikama nabavke EBRD-a.

Ključni kriterijumi za učešće obuhvatali su pravnu i finansijsku sposobnost, dokazano iskustvo na sličnim projektima, kao i usklađenost sa međunarodno priznatim standardima zaštite životne sredine, društvenih, zdravstvenih i bezbjednosnih normi.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP), Milan Knežević, rekao je ranije da EK traži od Vlade da poništi pretkvalifikacioni tender za dionicu od Mateševa do Andrijevice.

Knežević je u emisiji Klub plus, A+ televizije kazao da ne zna šta je razlog za takav zahtjev EK, ali smatra da nije siguran da će početak radova na toj dionici biti i naredne godine, iako je premijer Milojko Spajić saopštio da bi radovi trebalo da počnu ove godine.

