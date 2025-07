Rakočević: Solar gradnja primjer korupcije i partijskog zapošljavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Solar gradnja je ogledni primjer sistemske korupcije i partijskog zapošljavanja, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Rakočević i dodao da će opozicija tražiti kontrolno saslušanje čelnika.

On je na konferenciji za novinare u Skupštine kazao da je stanje u toj kompaniji haotično.

„Motiv za osnivanje Solar gradnje u 2021. godini je bio pomoć za očuvanje na vlasti onih koji su u većini i naravno platforma za sistemsku korupciju“, rekao je Rakočević.

On je dodao da je Državna revizorska institucija (DRI) dala duplo negativno mišljenje na rad Solar gradnje, koje pokazuje da su najveći problemi upravo u ta dva aspekta, što potvrđuje da se ostvaruje cilj osnivanja preduzeća, a to su partijsko zapošljavanje i sistemska korupcija.

„Partijsko nezakonito zapošljavanje, između ostalog, ogleda se u tome što je menadžment Solar gradnje ugovore o djelu i o privremenim i povremenim poslovima bez Zavoda za zapošljavanje, javnog poziva i bez saglasnosti Vlade, pretvarao u ugovore na neodređeno, za čak 357 zaposlenih“, rekao je Rakočević.

On je podsjetio da je svojevremeno Tužilaštvo procesuiralo i uhapsilo jednog predsjednika opštine zbog partijskog zapošljavanja.

„Preduzeće ima prihod od 7,8 miliona EUR, a od toga 7,4 miliona EUR fakturiše majci firmi, Elektroprivredi i srodnim kompanijama. Dakle, potpuno jasno – kompanija je osnovana da bi se stvorila pretpostavka i platforma za partijsko zapošljavanje i za naravno sumnjive poslove“, naveo je Rakočević.

On je rekao da su dobili podatak da je nakon 2021. godine, u jednom trenutku bilo 1,87 hiljada zaposlenih.

„Mi ne znamo da li je taj podatak tačan. Pojavio se u javnosti“, dodao je Rakočević.

On smatra da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) mora da ispita i taj i sve navode koji stoje u izvještaju DRI.

„Riječ je o brutalnom partijskom zapošljavanju. I onda se ne treba čuditi otkud listi Demokratskog fronta, koja upravlja ovim preduzećem, ovoliko glasova i otkud svima njima i vlast i zadržavanje vlasti. Jer interes i benefite od takvog partijskog zapošljavanja imaju svi koji su u koaliciji“, rekao je Rakočević.

On je naveo da nadležni organi ćute dok se sistemski urušava privreda, ekonomija i time država Crna Gora.

„Ovo više nije neznanje, ovo je svjesno nesavjestan rad, ako tako mogu reći“, dodao je Rakočević.

On je naveo da će crnogorska opozicija tražiti kontrolno saslušanje čelnika Solar gradnje, EPCG i Vlade povodom duplog negativnog mišljenja DRI i povodom jako lošeg stanja u energetskom sektoru.

„Mi ćemo tražiti kontrolno saslušanje, a nakon toga, kada se javnost uvjeri u sve ono što govorimo i sa druge strane čuje argumente, odnosno da argumenata nema, podnijećemo krivične prijave ukoliko Tužilaštvo i dalje odluči da ne radi i ne postupa po svojoj nadležnosti“, zaključio je Rakočević.

