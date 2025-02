Radunović: Vlada posvećena unapređenju poslovne klime

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore je posvećena unapređenju poslovne klime i stvaranju uslova koji će olakšati dolazak izraelskih, ali i drugih kredibilnih stranih investitora i realizaciju zajedničkih projekata, kazao je prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović.

Radunović je danas u Tel Avivu održao sastanak s investitorima Izraela, tokom kojeg su, kako je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, vođeni konstruktivni razgovori o mogućnostima ekonomske saradnje i budućim investicijama.

Sastanak je, kako se navodi, održan tragom pozitivnih iskustava izraelskih investitora koji već posluju u Crnoj Gori.

Naglašavajući značaj jačanja privrednih veza između dvije zemlje, Radunović je podsjetio da je atraktivno poslovno okruženje ključno za privlačenje stranih investicija i podsticanje ekonomskog rasta.

Iz Ministarstva su rekli da su najvažnija tema sastanka bili konkretni investicioni projekti i potencijalne oblasti saradnje, pri čemu su izraelski investitori iskazali interesovanje za ulaganja u različite sektore.

Kako se dodaje, među prisutnim investitorima bio je i predsjednik Upravnog odbora kompanije Big Fashion, koja je vlasnik najvećeg šoping centra u Crnoj Gori.

„Ministar je naglasio posvećenost Vlade Crne Gore unapređenju poslovne klime i stvaranju uslova koji će olakšati dolazak izraelskih, ali i drugih kredibilnih stranih investitora i realizaciju zajedničkih projekata“, kaže se u saopštenju.

Sastanak, kako se navodi, predstavlja još jedan korak u jačanju ekonomske saradnje između Crne Gore i Izraela.

„A Ministarstvo će nastaviti da aktivno radi na produbljivanju ovih odnosa i otvaranju novih prilika za investicije“, zaključuje se u saopštenju.

