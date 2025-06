Radulović: Uspostavljena pomorska linija Kotor-Dubrovnik

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje nove pomorske linije Kotor–Dubrovnik predstavlja značajan korak ka daljem unapređenju prijateljskih i ekonomskih odnosa između Crne Gore i Hrvatske, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je rekao da će ova pomorska linija učiniti obale obje zemlje još privlačnijim destinacijama za sve posjetioce.

Linija će saobraćati do 30. septembra ove godine, a očekuje se da će znatno olakšati putovanja kako za lokalno stanovništvo, tako i za turiste. Osim toga, smanjenjem pritiska na drumski saobraćaj, doprinijeće očuvanju životne sredine i održivom razvoju turizma.

Iz Ministarstva su podsjetili da će, pored linije Kotor–Dubrovnik, tokom ove ljetnje sezone biti aktivne još tri međunarodne pomorske linije koje povezuju Crnu Goru sa susjednim zemljama i to Budva–Dubrovnik, Bar–Bari, Bar–Ankona.

“Za nepune dvije godine mandata uspjeli smo da uspostavimo četiri pomorske linije, čime potvrđujemo namjeru Vlade da širi svoju pomorsku mrežu. Sve ove linije igraju važnu ulogu u jačanju lokalne ekonomije i razvoju crnogorske privrede, kao i u daljoj izgradnji i modernizaciji pomorske infrastrukture”, rekao je Radulović.

On smatra da su to značajni koraci ka pozicioniranju Crne Gore kao ključne tačke na pomorskoj karti Jadrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS