Radulović: U toku je intenzivan rad na ključnim zakonima u oblasti pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je transponovala i implementirala oko 70 odsto direktiva i uredbi Evropske unije u oblasti pomorskog saobraćaja, iako je u većini slučajeva usklađenost još djelimična, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

On je na ministarskom savjetu Transportne zajednice, koji je održan u Beogradu, kazao da u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja 14 Saobraćajna politika i 21 Trans-evropske mreže, Ministarstvo pomorstva intenzivno radi na izradi tri ključna zakona, čije je usvajanje planirano do četvrtog kvartala ove godine.

“Zakon o sigurnosti plovidbe, Zakon o lukama i Zakon o zaštiti mora od zagađenja mora sa pomorskih objekata su izuzetno važni za oblast pomorstva. Sva zakonska rješenja biće usklađena sa EU standardima i konvencijama”, precizirao je Radulović.

Pomenute aktivnosti su, kako je kazao Radulović, u skladu sa Programom rada Vlade za ovu godinu i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

