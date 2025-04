Radulović: Sporazum sa UAE velika šansa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) je velika šansa Crne Gore, a slične investicije su državi i opštinama donijele višestruku korist, ocijenio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES), Filip Radulović.

„Crna Gora je više nego spremna za nove investicije, nova radna mjesta i bolji životni standard. Sporazum sa UAE upravo potvrđuje riješenost Vlade Crne Gore da, u zajedništvu sa vrlo kredibilnim partnerima, strijemi ka valorizaciji turističkih potencijala i širenju ponude, od čega ćemo kao država imati višestruke benefite na dugi rok“, naveo je Radulović u saopštenju.

On je rekao da projekti poput Porto Montenegro, Porto Novi i Luštica bay pokazuju da razvoj turističke ponude dovodi do značajnih ekonomskih benefita za državu i lokalne zajednice.

„Realizacijom ovih projekata primorske opštine su imale brojne benefite. Pored toga što su opštinski budžeti uvećani čak do četiri puta, otvorena su nova radna mjesta i unaprijeđena cjelokupna turistička ponuda“, kazao je Radulović.

Crna Gora, kako je dodao, na ovaj način postaje vrlo atraktivna turistička destinacija, ali i poželjan i pouzdan partner svim kredibilnim investitorima koji su spremni da ulože svoj kapital.

„Raduje činjenica što danas imamo potencijalnog investitora koji mimo juga, želi da investira i na sjever zemlje, čiji je razvoj upravo jedan od prioriteta rada ove Vlade. Na ovaj način utičemo na kreiranje nove vrijednosti, ali i rješavamo ključne probleme sjevera, a to je odliv stanovništva i regionalni disparitet“, naveo je Radulović.

On je ocijenio da sporazum sa UAE otvara mogućnosti koje se ne pružaju često, pa je zato ovo šansa koju kao ozbiljna država ne smijemo propustiti.

„Strane investicije su ključ za rast naše ekonomije. Zajedno možemo graditi bolju budućnost“, poručio je Radulović.

