Radulović: Sanirano klizište u Donjim Lugama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sanacija klizišta Donje Luge koje se nalazi na regionalnom putu R- 2 Berane-Andrijevica-Murino je završena i taj kraj je konačno dobio bezbjedan put, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je, nakon obilaska gradilišta, kazao da su završeni radovi na konstrukciji ispod puta, a postavljeni su asfalt i saobraćajna signalizacija.

“Sanacijom ovog klizišta omogućiće se bezbjednija i sigurnija veza Plava, Murina, Gusinja i okolnih naselja sa Andrijevicom i drugim djelovima sjevera Crne Gore”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da je sjever države na listi prioriteta rada ove Vlade, podsjetivši da je raspisan pretkvalifikacioni tender za izradu glavnog projekta i izgradnju dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, čija će izgradnja početi početkom naredne godine.

“Takođe, u toku je i izbor projektanta za izradu idejnog projekta Andrijevica-Boljare, sa rokom završetka od 14 mjeseci, nakon čega ćemo pristupiti izboru izvođača radova”, rekao je Radulović.

U skladu sa planiranom dinamikom, kako je kazao, očekuju da već u prvim mjesecima 2026. godine izaberu izvođača i nastave izgradnju auto-puta od Andrijevice do Berana, čime će se značajno unaprijediti putna infrastruktura i ukupan razvoju ovog dijela Crne Gore.

Izgradnjom dionice Mateševo-Andrijevica, vrijeme putovanja od Andrijevice do Podgorice će se skratiti sa sadašnjih dva sata, preko Lubnica, na samo 35 minuta bezbjedne i udobne vožnje auto-putem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS