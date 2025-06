Radulović: Očekujemo pojačan intenzitet pomorskog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo pomorstva nastaviće da pruža punu podršku radu Uprave pomorske sigurnosti, sa ciljem da crnogorski akvatorijum ostane bezbjedno i uređeno pomorsko područje i tokom ljetnjih mjeseci kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je resorni ministar, Filip Radulović.

On je, prilikom posjete Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kazao da je zadovoljan visokim nivoom profesionalnosti i posvećenosti zaposlenih.

Radulović se sastao sa direktorom Nebojšom Kaljevićem. Tokom posjete, Radulović je obišao Centar sigurnosti plovidbe iz kojeg se 24 sata dnevno prati kompletan pomorski saobraćaj u teritorijalnim vodama Crne Gore.

Tokom sastanka i obilaska operativnih kapaciteta, razgovarano je o stepenu spremnosti Uprave za predstojeću ljetnju sezonu, koja se tradicionalno karakteriše pojačanim intenzitetom pomorskog saobraćaja.

Radulović je istakao važnost efikasne koordinacije i blagovremenog reagovanja svih nadležnih službi u cilju očuvanja sigurnosti na moru, zaštite ljudskih života i morske sredine.

Kaljević je upoznao Radulovića sa ključnim aktivnostima koje su već sprovedene, uključujući tehničku i kadrovsku pripremljenost, kao i unapređenja sistema nadzora i komunikacije sa pomorcima i turistima.

