Radulović najavio smjenu Odbora direktora Crnogorske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar pomorstva, Filip Radulović, najavio je u ponedjeljak smjenu Odbora direktora Crnogorske plovidbe, zbog niza nepravilnosti u dužem vremenskom periodu, kao i krivične prijave zbog kvarova na brodu Kotor koji je zarobljen u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Radulović je na konferenciji za novinare kazao da je brod Kotor Crnogorske plovidbe, zarobljen u luci Savana već sedmicu zbog niza nepravilnosti.

“Uporedo se radi na otklanjanju tih nepravilnosti i u velikom mjeri smo to uspjeli da uradimo za ovih sedam dana. Očekujemo da će do sjutra doći završna kontrola i da ćemo već sjutra uveče znati da li će i kada taj brod moći da isplovi”, objasnio je Radulović.

On je naveo da analizu o stanju brodova Crnogorske plovidbe nijesu imali dok nijesu ušli u aranžman Barske i Crnogorske plovidbe u maju. Tim ugovorom je dogovoreno da barska kompanija kotorskoj avansno isplati milion EUR, kako bi se riješio njihov problem tekuće likvidnosti.

Radulović je rekao i da je jako čudno što se pojavljuju kvarovi na dijelovima broda, što se ne bi smjelo desiti s obzirom na to da je brod bio na redovnom petogodišnjem remontu 2022.

“Taj remont nas je koštao 1,4 miliona EUR, ali očigledno imamo problema sa dijelovima koji su morali biti zamijenjeni ili popravljeni”, rekao je Radulović.

Kao posljedica toga, brod Kotor je 2023. godine ušao u kategoriju D, što je nezadovoljavajuće stanje, što se ne bi smjelo desiti s obzirom na remont 2022.

“Neko mora da odgovara za stanje na ovim brodovima”, poručio je Radulović.

On je najavio da će podnijeti kivične prijave protiv NN lica.

“Ovi problem traju godinama unazad, ali su se ubrzali posljednjih deset, 20 dana, što jeste simptomatično, jer je to odmah neposredno nakon što je potpisan ugovor između Crnogorske i Barske plovidbe. Zato će Odbor Crnogorske plovidbe biti smijenjen već u ponedjeljak”, rekao je Radulović.

On je objasnio da će nezavisna kompanija iz Dubailja obaviti analizu broda Kotor i “21. maj”.

“Za brod Kotor biće završena analiza za pet dana, a za brod “21. maj” do sredine jula”, precizirao je Radulović.

Izvršni direktor Barske plovidbe, Boris Mihajlović, kazao je da su odbori direktora Crnogorske plovidbe morali obavještavati resorno Ministarstvo u kakvom se stanju nalaze brodovi.

„Problemi broda Kotor će se preliti na sva plovila u Crnoj Gori – direktno ili indirektno“, upozorio je Mihajlović.

On je objasnio da postoje simptomatične stvari u vezi sa remontom brodova Crnogorske plovidbe i da su rezultati remonta poražavajući.

„Brod koji je tri godine ispod standarda, to znači da već za narednu godinu ima ograničene mogućnosti uplovljavanja u određene luke i bitno umanjenu vrijednost“, rekao je Mihajlović.

On je kazao da je vrijednost brodova Kotor i „21. maj“ u knjigama oko 30 miliona, a oni vrijede u najboljem slučaju pola te cifre.

„Negdje se gubi 15 miliona od knjigovodsvene do stvarne vrijednosti. Uslovno rečeno, ako uspijemo da ga oslobodimo, pa kad se eventualno remontuje, pa tek da se možda dođe do te cifre“, kazao je Mihajlović.

Prvi problemi na brodu su zvanično, kako je objasnio, krenuli prijavama od Gruzijaca, koji su ukrcani na brodu.

„Pitanje koje treba postaviti zašto i odakle su Gruzijci na crnogorskim brodovima“, dodao je Mihajlović.

On je rekao da svako ko je plovio na tim brodovima zna da oni nijesu u dobrom stanju, ali da se nije mogli znati do koje su mjere u lošem stanju.

Radulović tvrdi da se poslovanje Barske plovidbe ovom situacijom za sada ne može ugroziti.

„U trenutku kad smo ušli u aranžman, Crnogorska plovidba je bila na rubu stečaja. Ovim aranžmanom smo je spasili i sanirali štetu, da bismo potencijalno, ako moramo, mogli prodati ova dva broda i mnogo više zaraditi“, rekao je Radulović.

