Radulović: Graditi turizam koji ne zavisi samo od ljetnje sezone

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Budućnost crnogorskog turizma zavisi od toga koliko smo spremni da ulažemo u kvalitet, ljude i iskustva, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović i dodao da treba graditi turizam koji ne zavisi samo od ljetnje sezone, već koji živi cijele godine.

On je na proslavi Turističke nove godine u hotelu Splendid u Bečićima, kazao je da turizam nije samo privredna grana.

„Govoriću o srcu Crne Gore, njenom duhu, njenim ljudima i njenoj budućnosti. Turizam nije samo posao, on je način na koji pokazujemo svijetu ko smo i šta imamo“, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je blagoslovena prirodnim ljepotama, od kristalno čistog mora do veličanstvenih planina, do netaknute prirode, nacionalnih parkova. Ali, ljepota sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su, kako je ocijenio, vizija, trud i strast da od onog što nam je dato stvorimo iskustvo koje će ljudi pamtiti i rado mu se vraćati.

„Turizam je više od hotela, restorana, plaže. On je emocija, doživljaj i priča koju svako od nas priča. Zato svaki turistički radnik, od domaćina u seoskom domaćinstvu do recepcionera u luksuznom hotelu, nosi dio odgovornosti za imidž Crne Gore“, kazao je Radulović.

On je ocijenio da svaka usluga, svaki osmijeh i svaka ljubazna riječ koju uputimo gostima čine razliku između prosječne i nezaboravne destinacije.

„Zato hajde da zajedno gradimo turizam koji ne zavisi samo od ljetnje sezone, već koji živi tokom cijele godine. Turizam koji čuva prirodu, koji poštuje tradiciju i koji pruža gostima autentične doživljaje“, poručio je Radulović.

On je naveo da Crna Gora ne bude samo destinacija koju ljudi posjećuju- neka bude destinacija koju vole, kojoj se vraćaju i o kojoj pričaju sa sjajem u očima.

„Mi imamo sve što je potrebno, sada je vrijeme da pokažemo svijetu ono najbolje što možemo da ponudimo“, dodao je Radulović.

Na svečanosti je pročitana poruka ministarke turizma, Simonide Kordić, koja nije mogla da prisustvuje događaju.

Ona je u poruci navela da je iza nas izazovan period, pun prepreka, ali i prilika.

„Neke probleme s kojima se suočavamo u turističkoj privredi ponavljaju se iz godine u godinu – od infrastrukturnih ograničenja do administrativnih barijera. Ipak, kao Ministarstvo turizma, čvrsto smo opredijeljeni da, u okviru svojih mogućnosti, radimo na njihovom rješavanju i stvaramo uslove za još uspješnije turističke sezone, što smo, vjerujem, u kratkom roku i dokazali“, navela je Kordić.

Prema njenim riječima, ulažu značajne napore kako bi na najbolji mogući način završili zimsku, a istovremeno se pripremili za ljetnju sezonu.

„Prvi put smo obezbijedili sredstva za vještačko osnježavanje na Žabljaku, što će značajno poboljšati kvalitet ponude zimskog turizma. Naredne godine, isti projekat biće realizovan i u Kolašinu, čime ćemo osigurati stabilnost i predvidivost zimskih turističkih sezona“, rekla je Kordić.

Ona je navela da intenzivno rade na projektu digitalizacije turističke privrede. Ovaj sistem će unijeti red u sektor, eliminisati biznis barijere, olakšati poslovanje i, što je izuzetno važno, smanjiti sivu ekonomiju. Transparentnost i efikasnost u radu su ključ za napredak.

„Svjesni smo i saobraćajnih izazova tokom ljetnjih mjeseci, zbog čega se snažno zalažemo za uvođenje tranzitnih taksi. Cilj nam je bolja regulacija saobraćaja, smanjenje gužvi u primorskim gradovima i poboljšanje ukupnog iskustva turista koji biraju Crnu Goru za svoju destinaciju“, kazala je Kordić.

Takođe, na inicijativu Ministarstva turizma i u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova, Vlada Crne Gore omogućila je privremeni bezvizni režim za određene zemlje.

„Time otvaramo nova tržišta, kako bismo dijelom nadomjestili gubitak gostiju iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, izazvan geopolitičkim dešavanjima, osiguravajući stabilniji priliv turista“, dodala je Kordić.

Ona je poručila da se ne smije zaboraviti ni tradicionalno tržište regiona, sa kojim će zajedno, po principu “moj gost je tvoj gost” formirati zajednički turistički paket za daleke destinacije, čuvajući dobrosusjedske odnose.

„Turizam je jedan od ključnih stubova crnogorske ekonomije i razvoj ovog sektora odražava se na sveukupni ekonomski prosperitet naše zemlje. Spremni smo da zajedno sa vama rješavamo izazove, unapređujemo ponudu i gradimo Crnu Goru kao atraktivnu i konkurentnu turističku destinaciju, u skladu sa procedurama i standardima EU“, navela je Kordić.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da svaka godina donosi nove izazove, iskustva i prilike za rast.

„Sektor turizma prepoznat je kao najvažnija strateška grana crnogorske ekonomije. Turizam je dinamična industrijska grana“, rekla je Drakić.

Ona je navela da naša strategija treba biti usmjerena na održivi rast, podsticanje investicija, predvidiv poslovni ambijent i jačanje kapaciteta radne snage.

„Na tom putu nailazimo na izazove, zato pozivam na zajedništvo i pregalaštvo“, zaključila je Drakić.

(kraj) sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS