Radulović: Crnogorski turizam na ivici izdržljivosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV), prevelika fiskalna opterećenja i izostanak podrške i vizije, razlozi su zbog kojih je crnogorski turizam na ivici izdržljivosti, saopštio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović.

On je u intervjuu Pobjedi kazao da i dalje postoji šansa da se stvari poprave, ali samo ako bude “dobre volje”.

Radulović, koji je i suvlasnik kompanije Montenegro Stars, je trenutnu situaciju u turizmu ocijenio kao veoma tešku, gotovo alarmantnu.

“Svi raniji problemi u turizmu su se pojačali, a uz to su uvedeni dodatni nameti. Umjesto da budemo konkurentni, prisiljeni smo da podižemo cijene. Najveći udar je, nesumnjivo, povećanje PDV-a na smještaj sa sedam na 15 odsto. To nam udvostručuje obaveze prema državi, a gosti to jednostavno ne mogu da plate”, rekao je Radulović.

On je dodao da sve i da su PDV još više podigli, čak 300 ili 400 odsto, ni to ne bi nadomjestilo novac koji nedostaje u državnoj kasi.

“To znači da su promašili metu i nijesu riješili problem. Mi nećemo imate više gostiju, a i sa brojem onih koje dovedemo, imaćemo manje novca. Stiče se utisak da država privrednike gura u sivu zonu, umjesto da je sužava. Mali je broj privrednika koji će pod ovim uslovima moći da održe svoj biznis”, poručio je Radulović.

On smatra da je ključno da predsezona krene ranije nego prošle godine, jer koliki god da je pik u glavnoj sezoni, ako podbace pred i postsezona, nema rasta.

“Tako je bilo prošle godine. Predsezona je bila katastrofalna, što je negativno uticalo na cjelokupni rezultat. Ako sezona počne ranije, uz pojačane letove, ima nade da barem preživimo, ali zarade neće biti. Investicije su već zaustavljene, a privreda preopterećena dažbinama. Svi planovi su pod znakom pitanja. Zato sam ozbiljno zabrinut, svjestan da smo od uspjeha daleko i da težimo preživljavanju. Možda preživimo, ali ponavljam zarade neće biti”, upozorio je Radulović.

Prema njegovim riječima, turizam će i ove godine ići stihijski, što neće donijeti željene rezultate.

“Očekuje se veći broj letova iz Njemačke, Skandinavije, Poljske, Baltičkih zemalja, Kazahstana i Uzbekistana, ali, uprkos povećanju broja letova, efekti će biti loši, zato što smo stvorili sistem koji je dugoročno neodrživ za ovako malu i krhku ekonomiju kao što je crnogorska”, naveo je Radulović.

On je saopštio da je turizam specifična, niskoakumulativna grana privrede, koja zahtijeva pažljiv pristup i dugoročno razumijevanje.

“Nema tu mnogo manevarskog prostora. Svaki poremećaj može biti fatalan. Mi ne stagniramo već pet godina idemo unazad. Od 2019. do danas nijedan iskorak ili napredak samo šteta. Razlog? Nema znanja, a ni sluha za struku”, naveo je Radulović.

On je kazao da će strana radna snaga i ove godine popunjavati upražnjena mjesta.

