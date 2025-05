Radulović: Budućnost našeg pomorstva ravnopravno kroje žene i muškarci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budućnost crnogorskog pomorstva ravnopravno kroje žene i muškarci – rame uz rame, na istom horizontu, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je na manifestaciji Ona i more, koja je prvi put održana u Crnoj Gori, kazao da je zadovoljan što ima priliku da bude dio ovog, kako je kazao, istorijskog trenutka za crnogorsko pomorstvo.

Manifestacija Ona i more, posvećena je ženama u pomorstvu i njome se ističe njihov značaj i doprinos ovoj važnoj privrednoj i društvenoj oblasti.

Događaj je okupio brojne predstavnike institucija, pomorske industrije, kao i goste koji su zajedno obilježili ovu svečanost.

“Drage dame, danas slavimo vašu hrabrost, ali i rad koji je dokaz da more ne poznaje predrasude, već cijeni znanje i vještine“, rekao je Radulović.

Ministarstvo pomorstva, kako je poručio, ostaje posvećeno stvaranju ravnopravnog ambijenta, gdje će se svaka žena osjećati cijenjeno, podržano i motivisano da ide dalje, više i snažnije.

Radulović je naveo da ta svečanost treba da bude poruka svima, a to je da budućnost našeg pomorstva ravnopravno kroje žene i muškarci – rame uz rame, na istom horizontu.

Manifestacija Ona i more predstavlja važan korak ka afirmaciji žena u pomorskom sektoru i dio je šireg opredjeljenja Ministarstva da gradi inkluzivno, pravedno i moderno pomorsko okruženje u Crnoj Gori.

