Radulović: Aerodrom Tivat spreman za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Tivat spreman je za predstojeću ljetnju turističku sezonu, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je sa saradnicima obišao tivatski aerodrom gdje je razgovarao sa menadžmentom te kompanije.

“Očekujem da će Aerodrom Tivat ove godine nadmašiti rezultat koji je ostvaren prošle godine. S obzirom na to da je Crna Gora najbrže rastuća turistička destinacija, značaj aerodroma je ogroman, jer veliki broj turista koristi avio saobraćaj da bi došao u našu zemlju”, kazao je Radulović.

On je, tokom sastanka sa menadžmentom Aerodroma Tivat, potencirao značaj unapređenja avio-dostupnosti.

“Formirali smo radnu grupu koja se intenzivno bavi pitanjem avio-dostupnosti u Crnoj Gori, jer želimo da trenutnu situaciju značajno unaprijedimo. Aerodrom Tivat će ove sezone biti povezan sa oko 40 destinacija”, poručio je Radulović.

On je najavio da će terminal 2 biti otvoren tokom cijele ljetnje sezone poručivši da se mora raditi na poboljšanju aerodromske infrastrukture.

„Bitno je napomenuti da je saniran krov na aerodromskim objektima čime je riješen jedan od velikih problema“, zaključuje se u saopštenju.

