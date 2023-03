Radović u narednih deset dana da vrati otpremninu ili dobija otkaz

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – To Montenegro prihvatio je prekršajnu odgovornost za nezakonito zapošljavanje vršioca dužnosti direktora Saše Radovića, potvrđeno je Televiziji Crne Gore u Upravi za inspekcijske poslove (UIP).

Kompanija će zbog toga platiti hiljadu EUR kazne, a predsjednik Odbora direktora Pavle Ljesar 100 EUR.

Inspekcija je, prema saznanjima TVCG, donijela rješenje kojim je naložila To Montenegru da u roku od deset dana otkloni nepravilnost u postupku zasnivanja radnog odnosa sa Radovićem. To znači da Radović u narednih deset dana mora dobiti otkaz ili vratiti 76 hiljada EUR otpremnine Hotelskoj grupi (HG) Budvanska rivijera.

“Ako ne postupe po donešenom rješenju, inspektor će donijeti zaključak kojim bi se kompanija ponovo kaznila”, rečeno je TVCG iz UIP, prenosi portal RTCG.

Inspektori rada kontrolisali su To Montenegro sredinom februara po prijavi Budvanske rivijere, kojoj je Radović prethodno odbio da vrati otpremninu.

On je 15. decembra imenovan za v.d. direktora To Montenegra, iako je time prekršen Zakon o radu jer zbog otpremnine koju je 2021. uzeo od Budvanske rivijere nije mogao zasnovati radni odnos u državnoj upravi u narednih pet godina.

Radović je po istom principu 2015. godine uzeo 19 hiljada EUR otpremnine od Nacionalne turističke organizacije, u kojoj je bio direktor od 2007. godine.

Nakon što je sporazumno prekinuo radni odnos, godinu kasnije je profesionalno angažovan kao predsjednik borda Budvanske rivijere, ali tada nije pokrenuto pitanje vraćanja otpremnine. Njega je za v.d. direktora To Montenegra izabrala Vlada krajem prošle godine.

