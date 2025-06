Radović: Sprovodimo regulatorne aktivnosti usmjerene ka usklađivanju sa pravnom tekovinom EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) sprovodi intenzivne regulatorne aktivnosti usmjerene ka punom usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), kazala je guvernerka CBCG Irena Radović.

Radović se, kako je saopšteno iz CBCG, sastala sa saradnicima, rukovodstvom Crnogorske komercijalne banke (CKB) – Bernadett Engler Dancsné, predsjednicom Nadzornog odbora i predsjednikom Upravnog odbora Tamasom Kamarasijem.

Na sastanku je, kako se navodi, bilo riječi o strateškim planovima za naredni period, kao i o aktuelnim trendovima u finansijskom sektoru.

“Konstatovano je da CKB posluje stabilno, što je, imajući u vidu sistemski značaj ove banke, od izuzetne važnosti”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici CKB banke su, kako se dodaje, informisali o planovima za naredni period, sa posebnim akcentom na unapređenje usluga i dodatno poboljšanje korisničkog iskustva, kao i na pružanje snažnije podrške sektoru malih i srednjih preduzeća.

Radović je istakla da CBCG sprovodi intenzivne regulatorne aktivnosti usmjerene ka punom usklađivanju sa pravnom tekovinom EU, i apostrofirala domen digitalizacije platnih usluga i integracije sa evropskom infrastrukturom za plaćanja.

U tom kontekstu, navodi se da je Radović izrazila očekivanje da će CKB banka, kao jedan od ključnih aktera unutar crnogorskog bankarskog sektora, i dalje biti primjer odgovorne i proaktivne primjene evropskih standarda, i nastaviti da postavlja standarde u domenu inovacija i digitalne transformacije na domaćem tržištu.

Navodi se da je na sastanku posebno naglašena važnost pristupanja crnogorskih banaka SEPA sistemu, što je, kako se dodaje, ključni korak ka dubljoj integraciji sa evropskim finansijskim prostorom i što, istovremeno, predstavlja institucionalnu i tehničku pripremu za uključivanje u nacionalni sistem za instant plaćanja zasnovan na TIPS tehnologiji (TIPS Clone).

Dodaje se da je Radović prepoznala stratešku ulogu CKB banke i izrazila uvjerenje da će, kroz nastavak saradnje sa CBCG i OTP grupom, banka aktivno doprinositi razvoju savremenih, interoperabilnih i inkluzivnih rješenja za plaćanja.

Time bi, kako se navodi, CKB dala dodatni doprinos unapređenju finansijske inkluzije, povećanju konkurentnosti bankarskog sektora i jačanju otpornosti domaće platne infrastrukture, u skladu sa evropskim regulatornim i tržišnim standardima.

Iz CBCG su naveli da je ocijenjeno da ovakvi sastanci, kao dio stalne komunikacije između regulatora i kreditnih institucija, doprinose boljem međusobnom razumijevanju, na korist stabilnosti i razvoja cjelokupnog finansijskog sistema Crne Gore.

