Radović sa predstavnicima poslovnih banaka povodom apliciranja u SEPA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović održaće danas sastanak sa upravama i članovima menadžmenta poslovnih banaka, u vezi sa modernizacijom platnih sistema.

Iz CBCG je saopšteno da će sastanak biti posvećen pripremi bankarskog sistema za priključenje na SEPA platne šeme, kao i projektima TIPS Clone i ISO 20022, koji se odnose na savremeni sistem instant plaćanja i međunarodni standard za razmjenu podataka u platnom sistemu.

Crna Gora je u novembru, kao prva zemlja regiona, postala punopravna članica SEPA, čime su stvoreni preduslovi za prelazak crnogorskih banaka na SEPA platne šeme.

CBCG je 14. aprila Evropskom savjetu za plaćanja (EPC) predala aplikaciju za priključivanje na SEPA platne šeme, čime je započeta procedura operativnog pristupanja SEPA sistemu.

Od 6. oktobra, kada se očekuje početak transakcija iz i ka Crnoj Gori u skladu sa SEPA pravilima, otvara se put ka bržim, višestruko jeftinijim i sigurnijim međunarodnim plaćanjima.

