Radović: Odluka Vrhovnog suda nije utemeljena na činjenicama ni dokazima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivša viceguvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović ocijenila je da odluka Vrhovnog suda da odbije njenu reviziju u predmetu protiv CBCG i guvernera Radoja Žugića, nije utemeljena na činjenicama ni dokazima.

Vrhovni sud odbio je reviziju Radović u predmetu u kojem je tražila da se utvrdi da su CBCG i Žugić nad njom kao ženom i zaposlenom vršili mobing.

“Odluka Vrhovnog suda, kojom je potvrđena presuda potpredsjednika podgoričkog Osnovnog suda Mladena Grdinića, je odluka istog Vrhovnog suda koji se drži pravnog stava (bivše predsjednice Vrhovnog suda) Vesne Medenice po kojem sam sam već predala žalbu Ustavnom sudu”, kazala je Radović.

Ona je navela da odluka takvog Vrhovnog suda nije utemeljena na činjenicama i dokazima, pa samim tim nije ni pravedna.

Kako je Radović saopštila, ta odluka je još jedan dokaz nereformisanosti crnogorskog pravosuđa, nedodirljivosti moćnih pojedinaca u sistemu i spremnosti da se po svaku cijenu zaštite Žugić i Grdninić “koji je radio po nalogu Medenice, te za kratko vrijeme munjevito napredovao uz brojne privilegije, o čemu su izvještavali crnogorski mediji”.

Ona je kazala da je crnogorska javnost već imala priliku da se uvjeri kako to izgleda kada joj je posredstvom pravnog stava Medenice uskraćeno Ustavom zagarantovano pravo na sudsku zaštitu pred redovnim sudovima u Crnoj Gori.

“Samo zato što prethodne višestruke presude u moju korist nijesu bile po volji guvernera CBCG. Dokazi koji su priloženi u ovom postupku nedvosmisleno ukazuju da je moja tužba osnovana, što ću dokazati na višim sudskim instancama ili u Strazburu”, zaključila je Radović.

