Radović: Nisam tvrdio pazar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vršilac dužnosti izvršnog direktora To Montenegra, Saša Radović, demantovao je navode da je ponudio odboru direktora da vrati otpremninu Budvanskoj rivijeri, a da mu oni garantuju da će na čelu aviokompanije ostati pun mandat.

On je povodom teksta Vijesti pod nazivom Tvrdi pazar da ostane na funkciji, kazao da su potpune neistine izrečene u tekstu od njegovog naslova do posljednje tačke.

“Posebno je neshvatljivo i protivno novinarskom kodeksu da se ovim povodom u “traganju za istinom” vašeg novinara nije tražila moja izjava. Ja sam bar kod novinara prepoznat po kooperativnosti. Razumijem potrebu javnosti da bude informisana o djelovanju javnog funkcionera, koji po definiciji kreira javnu politiku”, rekao je Radović.

On je naveo da je u tom smislu je pažnja s kojom se prati inspekcijski nadzor kompanije To Montenegro potpuno razumljiva.

“Neko je osporio zakonitost postupanja nekoga drugog, to prijavio nadležnim organima koji sada rade svoj posao. Svako dokazuje da je u pravu kroz odgovarajuće institucije sistema. Ali je istovremeno nekome jako važno da do nivoa apsurda dovede regularan proces u jednoj državi”, rekao je Radović.

On je podsjetio na konstataciju medija o “nepoštovanju Vladine uprave” time što je uložio žalbu na neko rješenje, prenose Vijesti.

“Implicitno, ko god se žali na neku odluku ili presudu, predviđenom organu i pokušava u zakonskoj proceduri da ospori rješenje koje mu nanosi direktnu štetu, taj je i neprijatelj države? Sada je još jedna apsurdna tema lansirana – Saša Radović nudi novac za mandat! Ili preneseno – Budvanskoj rivijeri nudim novac, jer samo njima mogu da ga vratim, a oni će, valjda, meni završiti da pobijedim na javnom konkursu za izvršnog direktora koji je raspisala kompanija To Montenegro! Malo previše, priznaćete”, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, apsurdi se tu ne završavaju, već se problematizuju i sve njegove odluke i regularnost poslovanja kompanije, dok god je on vodi.

“I sve bi to bilo u domenu novinarske maštovitosti, do momenta kad se konstatuje da je ugroženo i poslovanje kompanije. To je već ozbiljna optužba koju želim da demantujem ovom prilikom, prevashodno zbog naših putnika. Kompanija radi u punom kapacitetu, priprema turističku sezonu, zakupljuje dodatne kapacitete, potpisuje ugovore sa renomiranim turoperatorima”, kazao je Radović.

Odlazak pojedinih ljudi je, kako je naveo, normalno fluktuiranje radne snage sada kad je tržište avijacije ponovo aktivirano nakon kovid sezona. Jaki “igrači” nude zarade koje To Montenegro kao državna kompanija, mala u globalnim okvirima, ni približno ne može da ponudi.

“Uostalom, ukoliko Vlada ili Odbor direktora misle da to ne radim dobro, mogu u svakom trenutku da me razriješe, kao što su me i imenovali. Indikativno je da su Vijesti i drugi mediji proglasili moje postupanje nezakonitim prije suda”, rekao je Radović.

Inspekcija, kako je kazao, nije uvažila činjenicu da je u Budvanskoj rivijeri razriješen zahvaljujući odluci Skupštine društva, a ne svojevoljno. A nastavak angažmana nakon razrješenja nije bio moguć shodno Zakonu o sprečavanju korupcije.

“Znači iz društva sam morao poći. Na osnovu toga mi je isplaćena otpremnina i shodno Zakonu o radu, član 21 stav 7, koji je jedino primjenjiv u ovom slučaju, u periodu od godinu nisam zasnovao radni odnos. Ali, očigledno je da ovdje nije bila intencija bavljenje pravnim aspektom, već isključivo diskvalifikacija osobe koja smeta ambicijama onih koji žele ponovnu “vlast” u nacionalnom avio-prevozniku i njihovim političkim zaštitnicima”, kazao je Radović.

