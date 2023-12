Radović na dodjeli nagrada najboljim studentima Ekonomskog fakulteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, prisustvovala je Poslovnom savjetu Ekonomskog fakulteta i dodjeli nagrada najboljim studentima u studijskoj 2022/23 i 2021/22 godini, među čijim pokroviteljima je i vrhovna monetarna institucija.

Radović je tokom susreta sa rukovodstvom fakulteta i ostalim zvanicama, među kojima su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministar finansija Novica Vuković, dekan Ekonomskog fakulteta Mijat Jocović i predstavnici privatnog sektora, izrazila zadovoljstvo zbog prisustva ovom događaju, ističući važnost obrazovanja kao ključnog resursa za razvoj Crne Gore.

„Ovo inspirativno veče odražava sinergiju između institucija obrazovanja i finansijskog sektora, te pokazuje kako zajednički rad može oblikovati budućnost mladih talenata u Crnoj Gori“, istakla je Radović.

Tokom događaja, Radović se susrela i sa nagrađenim studentima, uputila im srdačne čestitke i podstakla ih da nastave svoj trud i zalaganje.

„Iskreno čestitam nagrađenim studentima na izuzetnim rezultatima. Kao alumnistkinja Ekonomskog fakulteta i neko ko je u višegodišnjem periodu aktivno doprinosio izvođenju nastave, ponosna sam što i sa pozicije guvernerke CBCG mogu dati doprinos razvoju ove obrazovne instucije i podršku njenim studentima“, rekla je Radović.

Ona je dodala da je posebno raduje činjenica da Ekonomski fakultet iz godine u godinu unapređuje svoj rad, između ostalog, i kroz saradnju sa CBCG.

Radović je izrazila spremnost da CBCG već naredne godine bude generalni pokrovitelj nagrada za najbolje studente tog fakulteta.

Radović je prethodno imenovana za članicu Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta i tim povodom učestvovala u radu Savjeta na kome su razmatrane informacije o realizovanim aktivnostima fakulteta u drugoj polovini ove godine i strateškim prvacima razvoja u narednoj, kao i druga aktuelna pitanja.

Poslovni savjet Ekonomskog fakulteta je tijelo koje okuplja predstavnike izvršne vlasti, privrede i akademske zajednice, sa ciljem jačanja veze te obrazovne ustanove sa javnim i privatnim sektorom.

