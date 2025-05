Radović: CBCG posvećena sprovođenju reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) ostaje kontinuirano posvećena sprovođenju reformi koje će osigurati stabilnost, transparentnost i usklađenost finansijskog sistema sa najboljim evropskim praksama, saopštila je njena guvernerka, Irena Radović, na sastanku sa visokim predstavnicima Evropske komisije (EK).

Ona je kazala da CBCG ostje posvećena sprovođenju reformi u cilju stvaranja temelja za održiv ekonomski rast i punopravno članstvo u EU, kao i za pripremu za buduće članstvo banke u Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB).

Radović se danas u Briselu sastala sa visokim zvaničnicima EK: generalnim direktorom Generalnog direktorata za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA), Džonom Beriganom i direktoricom u Generalnom direktoratu za ekonomske i finansijske poslove (DG ECFIN), Anikom Eriksgard.

Radović je na sastanku predstavila ključne aktivnosti i prioritete CBCG u oblasti evropskih integracija, sa posebnim fokusom na integraciju crnogorskog finansijskog sistema u evropski regulatorni i infrastrukturni okvir.

CBCG je na sastanku pohvaljena za progres ostvaren u usklađivanju regulatornog okvira sa standardima EU, jačanju institucionalnih kapaciteta, modernizaciji platnih sistema i uspješnoj integraciji Crne Gore u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA).

Radović je istakla značaj tih procesa za jačanje konkurentnosti, sigurnosti i efikasnosti finansijskog sistema, te ubrzane ekonomske konvergencije Crne Gore sa EU.

Predstavnici EK su izrazili punu podršku reformskim naporima Crne Gore u oblasti finansija i monetarne politike, te istakli značaj kontinuiranog dijaloga i saradnje između CBCG i relevantnih tijela EU.

U okviru posjete Briselu, delegacija CBCG sastala se i sa predstavnicima centralnih banaka Belgije i Holandije, sa kojim su razgovarali o njenom daljem osnaživanju kroz organizacionu i funkcionalnu transformaciju u cilju potpunog usklađivanja sa standardima i principima ESCB-a.

Sagovornici iz centralnih banaka Belgije i Holandije kazali su da su spremni za nastavak intenzivne saradnje i konkretnih projekata koji će biti implementirani u CBCG u narednom periodu, u partnerstvu sa bankama Eurosistema.

