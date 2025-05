Radović: Bankarski sistem snažan i usmjeren na ekonomski prosperitet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori postoji snažno povjerenje u bankarski sektor, čiji pokazatelji su u konstantnom porastu, i kao takvi predstavljaju jak osnov za podršku daljem ekonomskom rastu, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović.

Radović je u intervjuu agenciji Mina-business kazala da je ponosna na sve pokazatelje bankarskog sektora, koji su u konstantnom usponu.

“Sve ključne bilansne pozicije su na kraju marta ove godine zabilježile vrlo snažan rast na godišnjem nivou. Aktiva banaka je na nivou od 7,18 milijardi EUR, što je rast od preko osam odsto, dok su krediti i potraživanja na 4,9 milijardi, što je rast od 14 odsto. To sve govori o vrlo snažnoj kreditnoj aktivnosti i povjerenju u crnogorski bankarski sistem”, ocijenila je Radović.

U segmentu nekvalitetnih kredita, kako je navela, bilježi se vrlo značajan pad i oni su danas na 3,16 odsto, što je najniži istorijski pokazatelj, pogotovo u uslovima rastuće neizvjesnosti.

“Depoziti su na nivou od 5,63 milijarde EUR, dok kapital banaka bilježi povećanje od punih 13 odsto i na nivou je od 926 miliona EUR”, dodala je Radović.

Ona je naglasila i da je kapitalna adekvatnost na izrazito viskom nivou, 19,6 odsto, dok je zakonski prag osam odsto.

“Vjerujem da su ovi pokazatelji finansijskog zdravlja crnogorskog bankarskog sistema vrlo ohrabrajući i da su oni vrlo snažan osnov za podršku daljem ekonomskom rastu Crne Gore”, poručila je Radović.

Banke podržavaju ključne sektore ekonomije

Na pitanje da li je primjetan rast kreditne aktivnosti i koji sektori najviše traže kredite, Radović je odgovorila da gledajući prvi kvartal, bruto krediti i potraživanja dostižu nivo od 4,86 milijardi EUR, što je povećanje od gotovo 600 miliona, odnosno 14 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine.

“Kada pogledamo novoodobrene kredite, imamo čak preko 500 miliona EUR više novoodobrenih kredita, što je rast od 37 odsto u odnosu na uporodni kvartal prethodne godine. To znači da je kreditni rast vrlo intenzivan i konstantan, a struktura tražnje takva da fizička lica čine preko 42 odsto”, saopštila je Radović.

Kada su u pitanju preduzeća, koja čine 39 odsto, izdvajaju se tri najznačajnije kategorije – trgovina koja učestvuje sa četvrtinom finansiranih aktivnosti, potom turizam i ugostiteljstvo sa nekih 16 odsto i građevinarstvo sa 13 odsto.

“To pokazuje da banke vrlo aktivno podržavaju ključne sektore ekonomske aktivnosti, koji su osnov za ekonomski rast Crne Gore”, rekla je Radović.

Kada je riječ o štednji i depozitima, Radović je objasnila da situacija nije značajno promijenjena u odnosu na prethodni period.

“Stanovništvo ima povećani nivo štednje, koji je viši u odnosu na prethodnu godinu oko 275 miliona EUR, dok dodatnih 22 miliona bilježimo kada su u pitanju preduzeća. Kada govorimo o strukturi, depoziti stanovništa predstavljuju 52 odsto, a preduzeća oko 48 odsto”, precizirala je Radović.

Prema njenim riječima, za CBCG su svi ti pokazatelji vrlo jasan signal da postoji snažno povjerenje u crnogorski bankarski sektor.

Ohrabruje trend pada kamtnih stopa

Na pitanje kakav je nivo kamata i postoji li prostor za njihovo snižavanje, Radović je odgovorila da kretanje kamatnih stopa u svakoj ekonomiji reflektuje njihovo kretanje kako na međunarodnom, tako i na domaćem tržištu.

CBCG, kako je objasnila, ne može uticati direktno na kamatne stope, ali može sprovoditi niz aktivnosti – kreirati kvalitetan ambijent, sprovoditi finansijsku pismenost i osmisliti aplikacije koje građanima omogućavaju da u svakom momentu porede ključne bankarske parametre za svaku kategoriju proizvoda.

Ona je istakla i aktivnu ulogu CBCG u novom Zakonu o potrošačkim kreditima, koji definiše da kamatne stope na kredite stanovništvu ne mogu premašiti 200 odsto prosječne kamatne stope u kreditnom registru, što će biti značajan element snižavanja kamatnih stopa, posebno za najrizičnije kategorije građana.

Radović je ocijenila da ohrabruje trend pada kamatnih stopa.

“U prvom kvartalu mog mandata imali smo prosječno ponderisane efektivne kamatne stope za stanovništvo na nivou od 8,79 odsto. One se danas nalaze na nivou od 6,98 odsto. Bilježimo pad od 181 bazni poen, a za preduzeća čak 90 baznih poena. Vjerujem da je to jedan vrlo snažan pokazatelj i tu treba pohvaliti i crnogorske banke, zato što su vrlo aktivno odreagovale na apel CBCG iz marta prošle godine da se krene u pravcu smanjenja kamatnih stopa za stanovništvo”, dodala je Radović.

Prostor za smanjenje kamata, kako je ocijenila, postoji, a takođe vjeruje da ćemo svjedočiti jednom nastavku kvalitetnog trenda naniže, pogotovo sa svim reformama koje se sprovode.

Jeftinije i brže transakcije nakon priključena SEPA sistemu

Radović je, govoreći o benefitima pristupanja Crne Gore Jedinstvenom sistemu plaćanja u eurima (SEPA), posebno naglasila jeftinije, pristupačnije i značajno brže transakcije, koje će za građane i privredu zvanično biti omogućene od 6. oktobra.

“CBCG se kroz ovu aktivnost svjesno odrekla onoga što je funkcionisanje crnogorskog platnog prometa, čiji je operater bila. I pored toga što ćemo od momenta implementacije SEPA na godišnjem nivou imati tri miliona manje prihoda, ovo je velika investicija u crnogorski ekonomski razvoj”, ocijenila je Radović.

Ona je sve to ilustrovala na primjeru građanina, kojem je na hiljadu EUR transakcije, prosječna naknada banke iznosila oko 60 EUR, a transakcija se realizovala u roku do pet dana. Ulaskom u SEPA, naknada će iznositi manje od pet EUR, a transakcija će se izvršiti istog dana.

Kada je u pitanju privreda, za isti iznos, naknada je 70 EUR, a rok izvršenja četiri dana. Ulaskom u SEPA, izvršenje će biti istog dana, sa 12 puta nižom cijenom transakcije.

“Kada pogledamo efekte za crnogorsku privredu, već u prvoj godini implementacije SEPA govorimo o direktnim i indirektnim uštedama koji su reda veličine preko 130 miliona EUR, što je vrlo značajno”, precizirala je Radović.

Ona je kazala i da je ponosna što je CBCG implementirala savremeni međunarodni standard za razmjenu podataka u platnom prometu – ISO 20022 i što će već od 20. maja banke i CBCG sve transakcije za potrebe države obavljati isključivo u tom formatu.

Bankarski sektor spremam za SEPA transakcije

Na pitanje da li su crnogorske banke spremne za punu primjenu SEPA, Radović je odgovorila da su sa njima aktivno sarađivali i da je potpuno izvjesno da će svih 11 crnogorskih banaka biti spremno za transakcije u oktobru.

“Već 54 odsto crnogorskog tržišta, među kojima tri sistemske banke, su već predale aplikacije Evropskom savjetu za plaćanje (EPC), kao što je to uradila i CBCG. Svi smo dobili pozitivan feedback i zeleno svjetlo. Za sve ostale banke, koje još nijesu predale aplikacije, očekuje se da će ih predati najkasnije do 15. maja”, saopštila je Radović.

Ona je objasnila da će sve to, na neki način, pogoditi crnogorski bankarski sistem, u smislu da će preko 10,5 miliona biti efekat smanjenja naknada od implementacije SEPA.

“Međutim, to je takođe jedna dobra prilika da pokažemo da smo spremni za punu tržišnu utakmicu u evropskom prostoru. Ulaskom 11 crnogorskih banaka u ligu od preko tri hiljade evropskih banaka, koje posluju pod okriljem Evropskog savijeta za plaćanje, je zaista jedan vrlo važan signal crnogorske ekonomske spremnosti i integrisanosti u evropski finansijski ekosistem”, smatra Radović.

Pored SEPA, još jedan projekat koji CBCG sprovodi u cilju približavanja Crne Gore evropskoj infrastrukturi za instant plaćanja, je i TIPS klon, koji bi trebalo da zaživi od sredine naredne godine.

Ovaj projekat će omogućiti crnogorskoj privredi i građanima da transakcije obavljaju u roku od svega nekoliko sekundi i to 24/7.

Neki od benefita ogledaju se u snižavanju transakcionih troškova, ubrzanju aktivnosti, većoj likvidnosti privrede i lakoći poslovanja.

Od modernizacije platnih sistema benefiti za državu i građane

Sumirajući značaj modernizacije svih ovih platnih sistema, Radović je kazala da će oni doprinijeti povećanju prihoda po stanovniku, poboljšanju životnog standarda i većem stepenu ekonomske konvergencije s EU.

Efekte će osjetiti i država, u smislu privlačenja stranih investicija i povećane konkurentnosti ekonomije.

“CBCG je nedavno uradila analizu koja je pokazala da će već u prvoj godini implementacije SEPA, TIPS-a i ISO 20022, biti ostvareno dodatnih 160 miliona ušteda za crnogorsku ekonomiju, što je ekvivalent od 2,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Za desetogodišnji period, govorimo o povećanju dohotka sa sadašnjih 11 hiljada EUR po stanovniku, na 13,5 hiljada EUR, što je veliki iskorak”, smatra Radović.

Ohrabrujuće poruke sa proljećnih sastanaka MMF-a i SB

Radović je nedavno prisustvovala proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) u Vašingtonu, gdje je Crna Gora dobila značajne pohvale na račun reformi koje se sprovode i svih napora u regulatornom smislu, a u kontekstu zataranja poglavlja do kraja naredne godine, sa perspektivom punopravnog članstva u EU 2028.

Pohvale su upućene i za modernizaciju platnih sistema, što predstavlja korak više, odnosno integraciju u jedinstveno evropsko tržište.

“Poruke sa ključnih adresa su da je Crna Gora trasirala svoj razvoj u pravom smjeru, ali da je potrebno uložiti dodatne napore u pravcu strukturnih reformi”, rekla je Radović.

Na pitanje da li bi se geopolitička neizvijesnost mogla odraziti na priliv stranih investicija u Crnoj Gori i uopšte na bankarski sektor, Radović je odgovorila da geopolitička nestabilnost uvijek ima reperkusije na međunarodna ekonomska kretanja i slobodan tok kapitala.

“Ukoliko trendovi budu optimistični kako je to navedeno u jednoj prognozi MMF-a, vjerujem da bi crnogorska ekonomija, ukoliko zauzme niše koje su otvorene u smislu poboljšanja izvozne pozicije i transfera dijela interesovanja vezanog za turizam na naša tržišta, mogla da relativno stabilno zatvori naredni period”, kazala je Radović.

Ona je podsjetila da su sektori turizma, energetike i nekretnina, obično najpogođeniji u uslovima globalne finansijske neizvijesnosti, ali da je uloga finansijskog sektora od velikog značaja u tom segmentu.

“Kada se pogledaju parametri kvaliteta aktive i kapital crnogorskog bankarskog sektora, vjerujem da postoje vrlo dobre predispozicije za kvalitetan odgovor i poziciju koja će biti stabilna uprkos mogućnosti prolongirane geopolitičke neizvjesnosti. Vrlo aktivno pratimo sve pokazatelje i iz ove perspektive možemo reći da je Crna Gora stabilna i da su na kratak do srednji rok reperkusije minimalne”, dodala je Radović.

CBCG je od dolaska Radović na čelo ove institucije, pooštrila mjere prema bankama u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Komentarišući sve to, Radović je naglasila da Crna Gora i crnogorski finansijski sistem nemaju luksuz da trče regionalnu utakmicu.

“Mi sada radimo kao centralna banka rame uz rame sa našim kolegama iz Eurosistema. Znači, u ovom momentu, naš regulatorni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma je u cijelosti usklađen sa regulatornim okvirom EU”, rekla je Radović, navodeći da Crna Gora mora ozbiljno da se “uhvati u koštac” sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

CBCG usaglašava institucionalnu infrastrukturu sa standardima Eurosistema

Na pitanje šta CBCG čeka na putu potpune integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Radović je odgovorila da je pred timom ogroman posao, ali da je optimistična po tom pitanju.

“Za regulative koje se tiču usklađivanja sa zakonima koji regulišu finansijsko tržište u EU, bio je ostavljen prostor ove, naredne i 2027. godine. Međutim, mi smo u prvom kvartalu prošle godine odlučili da se aktivnosti CBCG podrede potpunom usaglašavanju crnogorskog regulatornog okvira sa evropskim, posebno u dijelu koji se odnosi na dva poglavlja koja je CBCG vodila. Tako da je, zajedno sa ključnim partnerima sa crnogorskog finansijskog tržišta, u periodu prva tri kvartala prošle godine, iznjedreno zajedno čak 16 sistemskih zakona koji se odnose na finansijski sektor”, rekla je Radović.

U vrhovnoj monetarnoj instituciji rade i na iskoraku koji se odnosi na potpuno usaglašavanje institucionalne infrastrukture CBCG sa standardima Eurosistema.

“To je jedan poduhvat koji je bolan, zato što će izložiti sve ono što nije dovoljno dobro i što treba unaprijediti. Međutim, sa druge strane, to je jedan poduhvat koji će omogućiti da budemo potpuno spremni za integraciju i da pošaljemo signal da nijesmo spremni samo za integraciju u EU, već i u eurozonu”, tvrdi Radović.

Sveobuhvatna tansformacija CBCG u otvorenu i modernu instituciju

Govoreći o Strateškom planu CBCG za naredni četvorogodišnji period, Radović je kazala da taj dokument definiše pet ključnih stubova razvoja, koji bi vrhovnu monetarnu instituciju u narednom periodu pozicionirali kao otvorenu, modernu i dinamičnu instituciju, posvećenu javnom interesu i ekonomskom prosperitetu Crne Gore.

Ona je objasnila da se svi definisani segmenti u tom dokumentu odnose na transformaciju CBCG i uvođenje noviteta u njenom funkcionisanju.

“CBCG od momenta učlanjenja u EU, već sjutradan ima obavezu da 160 naših zaposlenih aktivno učestvuje u tijelima Evropskog sistema centralnih banaka na ravnopravan način sa svojim kolegama u EU. Cilj je da do kraja prvog kvartala naredne godine imamo detektovane sve oblasti u kojima je potrebno napraviti dodatne iskorake”, rekla je Radović.

Na taj način, izradiće se mapa puta za sveobuhvatnu transformaciju, koja će značiti operativnu, institucionalnu i funkcionalnu usklađenost, kao i usklađenost za stanovišta ljudskih resursa.

Očekuje se da Skupština odabere viceguvernere i članove Savjeta

CBCG, prema riječima Radović, ima dobru saradnju sa Vladom i Skupštinom u brojnim oblastima, i aktivno doprinosi u devet ekonomskih poglavlja, kao i u izradi zakonskih rješenja koja su bitna za bankarski sektor.

Komentarišući to što u Skupština još nije izabrala dva viceguvernera, kao i članove Savjeta CBCG, Radović je objasnila da CBCG, kao nezavisna institucija, mora da poštuje nezavisnost izvršne i zakonodavne vlasti.

“Sigurna sam da će Skupština u skladu sa svojom dinamikom vrlo odgovorno pristupiti izboru viceguvernera i članova Savjeta”, rekla je Radović.

Zajedničkim naporima i fokusom na ekonomiju do članstva u EU

Na pitanje koja je njena ključna poruka za crnogorsku ekonomiju u izazovnom globalnom okruženju, Radović je kazala da je njena želja da Crna Gora pokaže da je posvećena strukturnim reformama, budućnosti, trendovima digitalizacije, stvaranju kvalitetnijeg i konkurentnijeg poslovnog ambijenta i izgradnji institucija sistema koje su utemeljene na meritokratiji i kvalitetu.

“Tako da odgovoran ekonomski pristup i odgovoran pristup koji se svodi na ono što je žrtva koju uvijek moramo napraviti zarad prosperiteta, su ključna poruka. Što prije, što snažnije, što kvalitetnije u ispunjavanje svih preduslova, kako za ekonomska, tako i za generalna poglavlja, kako bi kraj naredne godine sačekali sa zatvorenim poglavljima i kako bi ugovor o pristupanju Uniji, koji je u procesu pripreme, mogao da počne sa ratifikacijom 2027. godine. To je jedna ključna poruka i treba da bude determinanta svih nas”, poručila je Radović.

Ona je uvjerena da su sve institucije sistema i sve grane vlasti, uz civilni sektor i medije, i te kako posvećeni istom cilju i da jedino zajedničkim naporima i fokusom na ekonomiju možemo da dočekamo 2028. kao punopravna članica EU.

