Radonjić: Do kraja naredne godine bez prava na grešku i prazan hod

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privremeno zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke važan je trenutak u pristupnim pregovorima Crne Gore, jer predstavlja korak bliže strateškom cilju punopravnog članstva u Evropsku uniju (EU), saopštio je savjetnik crnogorskog predsjednika za evropske poslove, Miloš Radonjić.

„Do kraja naredne godine nemamo više pravo ni na jednu grešku i prazan hod, nema prostora za izgovore (dnevno) političke prirode“, naveo je Radonjić u saopštenju.

Radonjić je kazao da se, kao eurofil, neko ko je dugo bio dio pregovaračke strukture i neko ko, i pored svih izazova, snažno vjeruje da možemo postati 28. država članica do 2028, raduje ovom događaju, prvenstveno iz razloga što se održava kontinuitet zatvaranja poglavlja i potvrđuje vanjskopolitički prioritet države.

„Istovremeno, nemam nikakve sumnje da Crna Gora ima i ljudskog i institucionalnog i emancipatorskog potencijala da efikasnije realizuje neophodne reforme i brže zatvara preostala pregovaračka poglavlja“, rekao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, kao predvodnica procesa i role model u regionu, nesumnjivo može više od jednog zatvorenog poglavlja na polugodišnjem nivou.

„Imajući u vidu značajan broj preostalih poglavlja, a malo vremena koje nam stoji na raspolaganju, potrebno je da parlamentarna većina u narednih 18 mjeseci pokaže značajno više agilnosti, kredibilne političke volje i fokusiranosti na obaveze iz evropske agende“, poručio je Radonjić.

Brojke su, kako je dodao, neumoljive.

„Sedam poglavlja smo zatvorili, preostalo je još 26. Ulazimo u završnu etapu i mnogo posla je pred nama i to u geopolitičkom okruženju koje svakim danom postaje sve neizvjesnije“, naglasio je Radonjić.

U takvom okruženju, politika proširenja je više nego ikad instrument koji može poslužiti za jačanje globalne pozicije EU, zbog čega i ne iznenađuje neuporediva naklonost država članica i Evropske komisije (EK) Crnoj Gori kojoj svjedočimo.

„Drugim riječima, klatno odgovornosti je sada u potpunosti na strani Crne Gore i sve zavisi prvenstveno od naše posvećenosti i predanog rada“, zaključio je Radonjić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS