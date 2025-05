Radnici ulcinjske Solane blokirali magistralu Ulcinj – Bar

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Radnici ulcinjske Solane blokirali su u 11 sati magistralu Ulcinj – Bar.

Blokada će, kako su kazali, trajati dva sata, prenosi portal RTCG.

Radnici Solane zahtijevaju isplatu oko 900 hiljada EUR i pet godina radnog staža, a tvrde da im se do sada niko nije obratio. Oni su najavili da će tražiti i isplatu kamate na svoja potraživanja.

Radnici su pozvali lokalne i državne funkcionere da ih posjete na protestu i porazgovaraju sa njima.

Oni su najavili da će nastaviti sa protestima i blokadom magistrale svake subote, a razmatraju i druge lokacije za protest i blokadu magistrale.

