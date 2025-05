Radnici Solane i danas će blokirati put Ulcinj-Bar

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici ulcinjske Solane i danas će, sa početkom u 11 sati, na sat blokirati saobraćaj na magistralnom putu Ulcinj-Bar, kod Benzinske stanice na ulazu u taj grad.

Oni će na taj način i drugu sedmicu za redom, na istom mjestu, iskazati nezadovoljstvo zbog višegodišnjeg kašnjenja u isplati njihovih zarada, ali i ukupnog odnosa prema prostoru na kojoj se nalazila Solana, prenosi portal Ul-info.

Radnici su kazali da su odlučni da sa ovakvim protestnim okupljanjima nastave sve dok se njihovi zahtjevi ne ispune.

