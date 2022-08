Radnici proveli noć na krovu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare noć su proveli na krovu fabrike, nakon što su sinoć stupili u štrajk glađu i, kako su naveli, preuzeli fabriku.

Tokom noći su kamionima blokirali glavnu i teretnu kapiju željezare, a prema riječima njihovog predstavnika Ivana Vujovića niko ne može ući bez njihovog odobrenja, prenosi Pobjeda.

“Mi smo preuzeli fabriku, od sada svi pregovori mogu da se vode samo sa nama. Nećemo dozvoliti da Turci nama daju otkaz, mi smo njima dali”, poručio je Vujović.

Od premijera Dritana Abazovića i zainteresovanog kupca Miodraga Dake Davidovića, kako je kazao, nije bilo glasa, ali se nezvanično govori o tome da bi tokom dana trebalo da ih posjeti neko iz Vlade.

Vujović je naveo da ih je tokom noći posjetio predsjednik nikšićke opštine Marko Kovačević.

“Predsjednik opštine je kazao da će danas predložiti da se novac od prošlogodišnje dobiti, koji je Elektroprivreda (EPCG) prenijela u državni budžet, iskoristi za kupovinu željezare. Mislim da bi to bilo najbolje rješenje”, kazao je Vujović.

On je najavio da će danas najvjerovatnije biti i dodatni vid radikalizacije, te da će svakodnevno preduzimati nešto novo, sve dok se ne riješi njihovo pitanje.

Trenutno ih je, kako je kazao Pobjedi, preko stotinu okupljenih, što na krovu, što u pogonima.

