Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici EPCG Željezara Nikšić rade i subotom kako bi sve bilo spremno za realizaciju planiranih zadataka, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede, Milutin Đukanović.

„Istorijski projekat novog ruha Željezare zahtijeva punu predanost poslu. Radnici EPCG Željezara Nikšić rade i subotom kako bi sve bilo spremno za realizaciju planiranih zadataka“, napisao je Đukanović na svom Twitter nalogu.

Nova firma EPCG Željezara Nikšić zvanično je počela da radi 23. februara.

EPCG je od turske firme Tosčelik otkupila imovinu Željezare za 20 miliona EUR, koje su im isplatili u dvije rate. Posljednja rata u iznosu od pet miliona EUR plaćena je sredinom februara.

Rad u EPCG Željezara Nikšić biće organizovan u četiri segmenta, a planirano je uposlenje 304 radnika.

Tosčelik, ćerka firma turske Tosyali grupe, imovinu nikšićke fabrike kupila je za oko 15,1 milion EUR 2012. godine. Željezara je tada bila u stečaju, a novi vlasnik je obećavao da će za tri godine uložiti 35 miliona EUR, a broj radnika povećati do 550, ali to nije realizovano.

Tosčelik je u martu 2021. godine u Željezari obustavio proizvodnju, a 1. septembra prošle godine otpustili su svih 229 proizvodnih radnika koji su proteklih mjeseci protestovali na krovu Željezare.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS