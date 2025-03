Radionica o usklađivanju sa pravilima SEPA i postupku apliciranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski bankarski sektor je profesionalno i posvećeno pristupio operacionalizaciji procesa pristupanja tržištu Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA), a prve transakcije putem tih platnih šema biće omogućene od 6. oktobra, saopšteno je na radionici Centralne banke (CBCG).

CBCG je organizovala radionicu za predstavnike crnogorskog bankarskog sektora, u okviru priprema za prelazak crnogorskih banaka na platne šeme SEPA.

Radionica pod nazivom Usklađivanje sa pravilima SEPA i postupak apliciranja, imala je za cilj da bankama pruži što više potrebnih praktičnih informacija i smjernica za uspješan završetak procesa.

Otvarajući radionicu, viceguvernerka CBCG, Zorica Kalezić, istakla je da je bankarski sektor profesionalno i posvećeno pristupio operacionalizaciji procesa pristupanja SEPA tržištu.

“Projekat je ušao u zrelu fazu realizacije i, uz kontinuirane aktivnosti i posvećenost banaka, očekujemo da će banke započeti podnošenje aplikacija Evropskom savjetu za plaćanja već tokom aprila. Od 6. oktobra fizička i pravna lica u Crnoj Gori moći će da uživaju pogodnosti koje SEPA sistem pruža – brže, jeftinije i sigurnije međunarodne platne transakcije unutar SEPA zone“, rekla je Kalezić.

Fokus radionice bio je na regulatornom i pravnom aspektu pristupanja crnogorskih finansijskih institucija SEPA platnim šemama, sa posebnim osvrtom na dokumentaciju koju kreditne institucije u tom procesu prilažu Evropskom savjetu za plaćanja (EPC), kao SEPA krovnom tijelu.

„Na radionici je diskutovano i o izmjenama koje donose nove verzije SEPA platnih šema, zatim o postupku testiranja, posebnoj grupi “R platnih poruka”, kao i drugim tehničkim detaljima. Kroz primjere iz prakse prikazani su izazovi sa kojima će se banke suočavati u ovom procesu, ali i predočeni mogući odgovori na te izazove“ saopšteno je iz CBCG.

Prezentaciji koju je održao Kjeld Herreman iz kompanije Paylume, međunarodni ekspert sa značajnim iskustvom u oblasti platnih sistema i platnog prometa, uključujući razvoj SEPA platnih šema, prisustvovalo je više od 50 predstavnika crnogorskih banaka.

Shodno kalendaru EPC-a, prijem aplikacija crnogorskih banaka za priključivanje na SEPA platne šeme počinje od 11. aprila, dok je kao datum kada će biti moguće prve transkacije putem SEPA platnih šema, određen 6. oktobar ove godine.

„Pristupanje Crne Gore SEPA sistemu predstavlja istorijski korak u pravcu integrisanja u finansijski ekosistem Evropske unije (EU), koji će crnogorskim građanima i privredi donijeti brojne benefite, a u prvom redu višestruko jefitnije, brže i sigurnije međunarodne platne transakcije“, navodi se u saopštenju.

CBCG će i u narednom periodu nastaviti da pruža neophodnu regulatornu i tehničku pomoć, kako bi banke u planiranom roku bile spremne za podnošenje zahtjeva i pristupanje SEPA platnim šemama.

