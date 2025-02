Radiće na ubrzanju razvoja Bijelog Polja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama preduzeće, kako je saopšteno, sve potrebne korake kako bi se postigla efikasnija realizacija projekata u Bijelom Polju i ubrzao njegov razvoj.

Resorni ministar Ernad Suljević i državna sekretarka Mirsada Bošnjak boravili su u službenoj posjeti opštini Bijelo Polje, gdje su se sastali sa predsjednikom Opštine Petrom Smolovićem i predsjednicom Skupštine opštine Selmom Omerović i njihovim saradnicima.

Fokus razgovora bio je na izazovima sa kojima se lokalna samouprava i Uprava za kapitalne projekte suočavaju u realizaciji kapitalnih projekata sa posebnom pažnjom na projekte Đalovića pećine, Ski centra Cmiljače kao i projekte iz oblasti elologije i zaštite životne sredine.

Suljević je, kako je saopšteno, pružio punu podršku za nastavak navedenih projekata.

On je najavio i formiranje radnog tima koji će kontinuirano pratiti napredak navedenih projekata.

“Bijelo Polje ima veliki potencijal, a naš prioritet je nastavak kapitalnih investicija koje poboljšavaju kvalitet života građanki i građana i koji će ubrzati ekonomski razvoj grada i valorizaciju svih potencijala kojima raspolaže Opština. Našu punu podršku imaju svi projekti koji donose dugoročne koristi a uz efikasnu koordinaciju i zajedničke napore, siguran sam da možemo postići značajne rezultate”, naveo je Suljević.

Pored velikih kapitalnih projekata, Suljević je naglasio i značaj realizacije manjih infrastrukturnih projekata, posebno onih koji imaju veliki uticaj na poboljšanje kvaliteta života stanovništva koje gravitira ka ruralnim područjima.

Takođe, Suljević je istakao važnost podrške i saradnje sa lokalnim nevladinim organizacijama, koje imaju značajnu ulogu u sprovođenju javnih politika, naglasivši važnost formiranja Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i raspisivanju poziva za finansiranje projekata na lokalnom nivou.

Smolović je rekao da se očekuje brzo završavanje radova na žičari za Đalovića pećinu, te da će se, uz podršku Ministarstva na čijem je čelu ministar Suljević, nastaviti radovi na Ski centru Cmiljača kako bi se osigurao dalji napredak i uspješna realizacija ovog strateški važnog projekta.

Sastanku je prisustvovao i vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za invesicioni razvoj u Ministarstvu Šefko Kurpejović, dok je ispred Agencije za investicije Crne Gore (MIA) prisustvovala direktorica Snežana Đurović sa saradnicom Merlinom Tošić, a ispred Uprave za kapitalne projekte pomoćnica direktora Maja Delić sa saradnicom Bojanom Mitrić.

Đurović je naglasila značaj ulaganja u infrastrukturne i turističke projekte, ističući da su takve inicijative ključne za privlačenje novih investicija i ekonomski razvoj sjevera Crne Gore.

