Rađenović: Građani da imaju razumijevanja dok se ne nabavi više trajekata

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro uspostavilo je jutros liniju između Kamenara i Lepetana sa jednim trajektom, ali će se u narednom periodu organizovati da ih ima više, saopštio je predsjednik Upravnog odbora tog preduzeća, Blažo Rađenović, i zamolio građane za razumijevanje.

“Jutros smo uspostavili saobraćajnu liniju koja se odvija jednim trajektom, a koji trenutno imamo na raspolaganju, ali ćemo se u narednom periodu od sedam do deset dana organizovati da imamo i veći broj trajekata“, rekao je u Rađenović za Radio Tivat.

Pomorski saobraćaj je od ponoći obustavio trajektnu liniju Kamenari – Lepetane, nakon što je primio otkaz ugovora koji je sa Vladom imao od 2019. godine. Vlada je prethodno dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Morskog dobra, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

“Molimo građane za razumijevanje, jer se sada radi o vanrednoj okolnosti, posebno imajući u vidu da je poslodavac koji je do sada obavljao ovu djelatnost, Pomorski saobraćaj, pokazao koliko je zahvalan za decenijsko korišćenje državnih resursa na uštrb budžeta i države, a što su mu dozvolile institucije sistema. Oni su pokazali svoje pravo lice i “zahvalnost” za sve ove godine dok su punili budžet Pomorskog saobraćaja”, poručio je Rađenović.

Prema njegovim riječima, trajekt Vasilije kotorske kompanije Briv construction je sigurno plovilo, koje može da servisira 30 plovila i za sada je najvažije da se održi trajektna linija i da imaju razumijevanje građana Tivta i Herceg Novog, kao i turista, posebno u vrijeme održavanja Praznika mimoze.

“Mi ćemo intenzivirati aktivnosti kako bismo imali ovu frekvenicju u punom kapacitetu. Pokušaćemo da što više malih automobila servisiramo, a da šlepere i kamione šaljemo obilaznim putem. Ova linija je besplatna do daljnjeg, dok se ne stavi u puni kapacitet i dok organizacija posla ne bude na nivou koji je potreban. Radimo na proceduralnim stvarima kako bi zaokružili kompletnu organizaciju posla. Kada za deset do 15 dana realizujemo te tehnikalije, građani i turisti će imati besplatan prevoz“, dodao je Rađenović.

On je objasnio da Briv construction ima kompletnu posadu koja je počela jutros da radi na toj liniji, ali će Morsko dobro i nadalje to riješavati.

“Poslali smo poziv sindikatu Pomorskog saobraćaja gdje svi zainteresovani radnici, koji su do sada obavljali posao na trajektnoj liniji, imaju priliku da to rade i ubuduće u sklopu Morskog dobra, koje će ovaj posao u potpunosti preuzeti. Imamo pokrivenost do 24 sata, a nastojaćemo da se organizujemo i u noćnim satima i da imamo barem jedno saobraćanje sa jedne na drugu stranu obale. Saobraćaj na liniji regulišu posade ove firme koja je pokazala društvenu odgovornost, kao i naši zaposleni kao redari i svi oni će voditi računa o bezbjednosti učesnika na ovoj liniji“, kazao je Rađenović.

Morsko dobro je, kako je saopštio, blizu pregovora sa jednom firmom iz Hrvatske oko nabavke novih trajekata.

“Ovo pitanje se mora podići na najviši nivo, jer je u pitanju viši interes kako bi ova frekventna saobraćajnica što prije bila u punom kapacitetu na usluzi građana. Tražiće se hitna javna nabavka na nivou Vlade i naći ćemo modalitet kako da u najkaćem mogućem roku imamo veći broj trajekata. Na ovaj način državi vraćamo najvrijedniji resurs koji se do sada dodjeljivao privilegovanom privrednom subjektu. Kada se raspiše koncesija, nemamo protiv da svi zainteresovani učestvuju, ali do tada će ovim resursom raspolagati država, odnosno Morsko dobro“, zaključio je Rađenović.

