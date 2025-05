Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) ostaje posvećen promociji jednakosti, borbi protiv diskriminacije i izgradnji pravednijeg društva za sve.

“To znači i da rad i radnik moraju biti poštovani, te da zaslužuju da imaju ravnotežu rada, odmora i kulturnog uzdizanja”, navodi se u saopštenju CGO-a povodom Međunarodnog praznika rada.

Osam sati rada, osam sati kulture i osam sati odmora je, kako su kazali, bila vizija radnika koji su 1886. godine u Čikagu tražili osnovno pravo – dostojanstven radni dan.

“Taj zahtjev je dobio brutalan odgovor vlasti, a krvavi događaji na trgu Hajmarket postali su okidač za oblikovanje globalnog praznika solidarnosti i otpora”, rekli su iz CGO.

Od tada do danas, kako su naveli, 1. maj podsjeća da prava radnika nijeu poklonjena – ona su izborena.

“Zato je 1. maj više od neradnog dana, to je simbol borbe za radnička prava i dostojanstvo”, zaključili su iz CGO.

