Račun Crnogorske plovidbe odblokiran

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Račun državne kompanije Crnogorska plovidba koji je Prva banka blokirana zbog neizmirivanje kreditnih obaveza odblokiran je 30. aprila, pokazuju podaci Centralne banke.

Ta blokada je stavljena 16. aprila, prenose Vijesti.

Vlada je 25. aprila dala saglasnost Crnogorskoj plovidbi da se zaduži kod Prve banke, u cilju refinansiranja duga po overdraft kreditu.

“Imajući u vidu da Crnogorska plovidba, usljed blokade tekućih računa, nije u mogućnosti da servisira operativne troškove odnosno isplati zarade pomorcima, obavezne premije osiguranja, potrošnog materijala, kao i činjenicu da su svi ovi problemi u poslovanju prijavljeni International Transport Workers’ Federation (ITF), to je u narednim danima vrlo izvjesno zaustavljanje brodova u najbližoj luci, što posljedično indukuje enormno uvećane troškove”, navela je Vlada.

Troškovi, kako su dodali, mogu eskalirati do te mjere da mogu ugroziti i vlasništvo kompanije nad brodovima koji su vrijednosti oko 15 do 20 miliona EUR.

“U cilju izbjegavanja ovakvog scenarija, Crnogorska plovidba mora odmah odblokirati svoje račune, kako bi do kraja aprila isplatila dio zarada pomorcima i spriječila zaustavljanje svojih brodova”, saopštila je Vlada.

