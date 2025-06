Punom snagom se radi na realizaciji projekta Velje brdo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Velje brdo će biti ukras Podgorice, na čijoj realizaciji se radi punom snagom, pored svih opstrukcija, saopštio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović i dodao da će dinamika zavisiti od potražnje.

“Hoće li to da bude u januaru ili decembru naredne godine, ili će da bude 2027, neka građani znaju da je to najmanje bitno. Radimo punom snagom, pored svih opstrukcija političke opozicije, medija i jednog dijela NVO sektora, a ne vidim nijedan razlog, jer će vrlo brzo, sigurno sam, veliki broj njih da stane u red za stanove”, rekao je Radunović na konferenciji za novinare povodom utvrđivanja Prostornog plana Crne Gore.

On je kazao da je važnost tog dokumenta, koji je usvojen na Vladi, a za koji se nada da će biti vrlo brzo usvojen u Skupštini, između ostalog i to što je baza za izradu novih prostorno-urbanističkih planova gradova, tako da će PUP Podgorica moći da bude usvojen odmah nakon usvajanja Prostornog plana Crne Gore u Skupštini.

“Na taj način se stvaraju i planski uslovi da se počne sa realizacijom projekta Velje brdo. Moram da kažem da, kad bih bio maliciozan, kao neke moje kolege opozicionari i neki mediji, rekao bih što uopšte brine to Velje brdo kad je to naselje iz mašte, kad je to fikcija koju smo mi iskoristili u predizborne svrhe”, rekao je Radunović.

On je naveo da sada kad svi vide da nije priča o nikakvoj fikciji, da je Vlada stala čvrsto iza tog projekta da svojim građanima omogući pod povoljnim uslovima da mogu da stanuju i da kupe stanove, jer će tu biti i komercijalne prodaje, sad se ide u detalje da li je tri dana prije ili tri dana poslije počela izgradnja, ili da li je svaki dokument na vrijeme završen.

“Sve će doći na svoje i Velje brdo će da bude ukras Podgorice. Podsjećam građane Crne Gore na sve one pritiske medijske, političke, koji su vršeni na ljude koji su promovisali Velje brdo i na sve one koji čine u institucijama sistema sve što mogu da se što prije taj projekat realizuje”, rekao je Radunović.

On je naveo da kad krene priča kako hoće odmah da izgrade za 42 hiljade građana naselje, da li to može ili ne može, da nikome to nikad nije ni palo na pamet.

“Nama je cilj da isplaniramo toliko naselje, da ne bi imali u nekom budućem vremenu haos u izgradnji kakav smo imali i kakav smo našli kad smo došli na vlast. Znači da se ne bi gradilo između zgrada, da se kidaju borovi, da se izmiještaju ulice ukrivo oko kuća. Hoćemo da napravimo plan po kojem će moći da se razvija Podgorica u tom dijelu u dugom vremenskom periodu”, poručio je Radunović.

On je naveo da dinamika zavisi isključivo od potražnje.

“Znači i kad su ovi stanovi, ajde da ih nazovem socijalni, iako ne bih rekao da su socijalni jer će ljudi da kupe te stanove, ali i kad je komercijalna izgradnja u pitanju zavisi isključivo od tržišnih uslova”, dodao je Radunović.

On je naveo da sad imaju prijavljenih već deset hiljada zainteresovanih ljudi.

“Možemo da kažemo da nijesu oni svi možda stvarno zainteresovani, nego su eto htjeli da se prijave za svaki slučaj. Ali, s druge strane, da ne zaboravite koliko ih ima koji su podlegli pritisku nekih vrlo uticajnih medija, koji iz ne znam kojih razloga se nikad ne bave afirmativnim stvarima iz djelatnosti ove Vlade i Ministarstva, nego isključivo traže neke mane i neke probleme, pa se nijesu prijavili. Svi će oni naravno da dobiju priliku da se prijave i kupe stan na Veljem brdu”, rekao je Radunović.

On je naveo da prva faza u koju su već ušli i za koju je koordinaciono tijelo donijelo neformalnu odluku, sve dok to ne potvrde zvanični organi, biće veličine, po broju stambenih jedinica, kao dva Bloka pet.

“To je prva faza, dva Bloka pet, s kojom se kreće u izgradnju odmah. Znači, konkurs je raspisan za idejno rješenje za bulevar, koji će početi da se radi. Čim se stvore uslovi da građevinske mašine izađu na Velje brdo, biće tu i građevinski priključci i kreće izgradnja”, zaključio je Radunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS