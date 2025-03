PU utvrdila neregularnosti Bemaxa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) je, po prijavi potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Moma Koprivice, utvrdila neregularnosti kompanije Bemax, saopšteno je iz njegovog Kabineta.

Koprivica je kazao da je 17. juna prošle godine, nakon sprovedene analize, uputio inicijativu PU za primjenu člana 37e stav 3 Zakona o porezu na dohodak, u vezi sa, kako tvrdi, evidentnom zloupotrebom koju su preduzeli bivši i novi vlasnik kompanije Bemax, u jasnoj namjeri da izbjegavajući porez nanesu veliku štetu državnom budžetu i izigraju pravni sistem, što se u ime pravde i vladavine prava nikako ne smije dozvoliti.

„Dobio sam 3. marta ove godine obavještenje od PU da je ista sprovela aktivnosti u ovom slučaju, sa pozitivnim epilogom po državu, budžet i javni interes” saopštio je Koprivica.

Koprivica je kazao da je ovo potvrda opravdanosti i osnovanosti inicijative, te kako je istakao, dokaz valjanosti borbe protiv zloupotreba.

„To je prije svega pokazatelj da naše institucije, kao što je PU, prolaze snažne reforme, izrastajući u institucije koje su profesionalne, čvrste, neselektivne i nezavisne”, naveo je Koprivica.

Iz Kabineta Koprivice su podsjetili da su Veselin Kovačević, dotadašnji vlasnik kompanije Bemax, i Ivan Ubović, potpisali 1. jula 2022. godine ugovor o prenosu vlasništva po cijeni od 750 hiljada EUR.

„U ugovoru je navedeno da je Kovačević osnovao kompaniju sa početnim ulogom od svega 12 hiljada EUR u januaru 2007. godine, kao i da je naknadno uplatio dodatni ulog od 300 hiljada EUR i na nju prenio nenovčana sredstva od 437,8 hiljada EUR, što čini ukupni ulog 749,8 hiljada EUR, i to se po zakonu računa kao nabavna cijena-vrijednost osnivačkog uloga prilikom osnivanja uvećana za iznos povećanja kapitala“, navodi se u saopštenju.

Ako je razlika između prodajne i nabavne cijene pozitivna, to je kapitalni dobitak na koji se primjenjuje poreska stopa.

„U ovom slučaju, kada se od prodajne cijene 750 hiljada EUR oduzme takozvana nabavna cijena od 749,8 hiljada EUR, proizilazi da je Kovačević prodajom kompanije Bemax zaradio 200 EUR, što po Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica predstavlja njegov kapitalni dobitak koji je podvrgnut oporezivanju. Dakle, budžet Crne Gore je po osnovu ove transakcije trebao da prihoduje svega 30 EUR, jer je tada važeća poreska stopa bila 15 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Istovremeno, kako su kazali, kompanija Bemax je prema zvaničnim finansijskim izvještajima na kraju 2021. godine, dakle u godini prije preprodaje, imala stalnu imovinu u vrijednosti od 120 miliona EUR, ukupan kapital kompanije je procijenjen na 142 miliona EUR, a kompanija je na računu imala i čistu neraspoređenu dobit iz ranijih godina u iznosu od 141 milion EUR.

Bemax je za 2021. godinu ostvario i neto dobit od 14 miliona EUR, a u 2020. godini neto dobit od 27,5 miliona EUR.

“Ovo sve govori da je Kovačević prodao svoju kompaniju za manje od jedan odsto njene stvarne vrijednosti, odnosno ukupnog kapitala. Odnosno, vrijednost za koju je prodata kompanija iznosi svega pet odsto njene prošlogodišnje neto dobiti” istakao je Koprivica.

On je u video izjavi ovim povodom kazao da je očigledno iskazana prodajna cijena u ugovoru lažirana prodajna cijena, vještački umanjena u cilju što manjeg plaćanja državi na ime poreza.

“Dakle, oni koji su godinama izvlačili enormne koristi od sistema pokušali su, izigravajući propise i kreiranjem lažnih podataka, uskratiti državu za ono što joj pripada, što je ne samo bezakonje već i vrhunac degradacije etičkog poretka” saopštio je Koprivica.

Prema pomenutom obavještenju direktora PU, ova institucija, odnosno njen Sektor za velike poreske obveznike, je kod vlasnika kompanije Bemax sprovela inspekcijski nadzor pravilnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza na kapitalnu dobit po osnovu prihoda ostvarenog prodajom udjela u preduzeću Bemax iz Podgorice.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora sačinjen je zapisnik od 16. januara ove godine i poreskom obvezniku je doneseno rješenje od 20. februara o utvrđivanju poreza na dohodak fizičkih lica po osnovu kapitalne dobiti ostvarene prodajom udjela u privrednom društvu Bemax, a kojim je na poresku osnovicu utvrđenu putem procjene utvrđena poreska obaveza i na neplaćeni porez obračunata kamata.

Prema tome, kako je istakao Koprivica, na osnovu dokaza i pravilne procjene propisa, podnijeta inicijativa je urodila plodom i donosi konkretan rezultat za državu.

„Borba protiv zloupotreba, osim što dovodi do pravde, donosi i konkretne i enormne prihode za budžet koji će koristiti za izgradnju škola, puteva, vrtića, bolnica i slično, u čemu je bilo naše društvo decenijama uskraćeno zbog nepostojanja pravne države”, poručio je Koprivica.

Koprovica je zaključio da svako mora biti doveden k poznaniju prava i niko ne smije biti izuzet od zakona, jer je to mjera bogate i uspješne Crne Gore.

“Ako mislimo na budućnost djece Crne Gore, moramo vratiti ono što pripada državi i prema svima primijeniti zakon” poručio je Koprivica.

Koprivica je dodao i da profesionalan i nepristrasan rad PU, na čelu sa Savom Laketićem, Sektora za velike poreske obveznike i glavnog poreskog inspektora, ulivaju nadu i povjerenje u jačanje institucija, vladavinu prava, te zaslužuje puno poštovanje svakog segmenta našeg društva.

“Hrabri i časni profesionalci su čuvari Crne Gore, a antikorupcijska borba neće stati” zaključio je Koprivica.

