Prvi letovi Luxair-a za ovu sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi avioni iz Luksemburga kompanije Luxair za ovu sezonu, danas će sletjeti u Crnu Goru.

Iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu saopšteno je da će operirati German Airways, Embraer 190 čija je nosivost 100 putnika.

“Saobraćaće ka Crnoj Gori četiri puta – dva puta za Tivat i dva puta za Podgoricu”, dodaje se u saopštenju.

Za Tivat u periodu od 6. maja do 30. septembra, subotom i utorkom, a za Podgoricu u periodu od 1. jula do 23. septembra, subotom i srijedom.

Rezervacije se mogu obaviti na sajtu luxair.lu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS