Prvi kruzer renomirane kompanije Royal Caribbean uplovio u barsku luku

Bar, (MINA-BUSINESS) – Brod renomirane kompanije Royal Caribbean uplovio je danas prvi put u barsku luku.

Kruzer Explorer Of The Seas, kapaciteta preko tri hiljade putnika, u Crnu Goru dolazi u saradnji sa firmama Adratic DMC iz Dubrovnika i Boka Waves iz Tivta, prenosi Primorski portal.

Brod, koji je izgrađen 2000. godine, dugačak je 311 metara, a širok 39 metara.

Turistička organizacija (TO) Bar je tom prilikom upriličila svečani doček ispred broda, uz degustaciju tradicionalnih crnogorskih proizvoda i nastupe KUD-a Rumija i mažoretki iz plesnog kluba Habanera.

Na šetalištu kralja Nikole, u blizini Nultog kilometra, postavljeni su info štandovi na kojima se dijeli propagadno-turistički materijal i gdje turisti mogu dobiti informacije o destinaciji.

Ponude će, takođe, predstaviti i članovi Klastera turizma i kreativne industrije Bar.

