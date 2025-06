Prva faza Instituta Igalo otvara vrata i sezonskoj radnoj snazi

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Soliter prve faze Instituta „Simo Milošević“ Igalo ove sezone biće popunjen sezonskim radnicima za potrebe privrednika Herceg Novog, dok su u glavnoj zgradi smješteni gosti te rekreativno zdravstvene ustanove.

Direktor marketinga Instituta „Simo Milošević“, Slobodan Slavić, rekao je za RTHN da su ove godine glavnu zgradu i soliter podijelili u turističko – smještajne objekte, za potrebe gostiju, ali i radne snage.

„Prva faza je podijeljena na glavnu zgradu i soliter. U glavnoj zgradi su smješteni gosti. Soliter smo opredijelili za smještaj sezonske radne snage privrednika Herceg Novog. Za smještaj u turističkom dijelu za sada je zadovoljavajuće interesovanje“, rekao je Slavić.

On je kazao da su vrata prve faze otvorili 1. juna, a u subotu očekuju dolaske gostiju preko agencija, koji su već unaprijed rezervisali kapacitete, prenosi portal RTHN.

Prema njegovim riječima, kako se približava špic sezone, povećava se i potražnja za smještajem u prvoj fazi Instituta.

„Individualna potražnja se povećava. Pojačano je i interesovanje domaćih privrednika i za smještaj sezonske radne snage u soliteru prve faze. Kako se približavamo špicu i kako im pristiže radna snaga, tako raste i interesovanje privrednika za smještaj sezonaca, koji će tokom ljeta raditi u Herceg Novom. I tu imamo zadovoljavajuće interesovanje“, ocijenio je Slavić.

U strukturi gostiju, u prvoj fazi Instituta, uglavnom, su pacijenti iz regiona, iz Fonda zdravstva, sindikalnih organizacija i drugi.

„Imamo i interesovanje individualnih stranih pacijenata, koji su tu „povratnici“. Stranaca je manje, što je razumljivo za ovaj period godine. Preovlađuje dobro interesovanje pacijenata sa prostora bivše Jugoslavije za naredni period“, naveo je Slavić.

On je dodao da je za jul i avgust veće interesovanje, a posebno u septembru kada su uslovi i temperature prilagođenije terapijama, koje pacijenti koriste.

„Sa ovih prostora više pacijenata dolazi krajem ljeta, iako je interesovanje tokom cijele godine prisutno“, naveo je Slavić.

Noćenje sa doručkom u sobi bez klime u prvoj fazi tokom jula i avgusta košta 30 EUR, a u sobi sa klimom je 35 EUR. Ova ponuda uključuje samo smještaj sa doručkom, bez terapijskih usluga, a kako ističe Slavić, za sada su zadovoljni interesovanjem za boravak u ovom objektu ovog ljeta.

S obzirom na to da u ovom periodu u prvoj fazi boravi više gostiju, u odnosu na prošlu godinu, tako i očekuju da će i sezona biti bolja nego prethodna.

