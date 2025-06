Prva banka prodala zemljište pored zaobilaznice u Budvi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva banka prodala je atraktivnu parcelu na gradskoj zaobilaznici u Budvi, tik uz novi šoping centar Mega mall, za 2,1 milion EUR, prenose Vijesti.

To potvrđuje list nepokretnosti u koji su Vijesti imale uvid, prema kojem se od 25. juna kao novi vlasnik zemljišta od 2,68 hiljada kvadrata, koje se dugo vodilo na banku biznismena Aca Đukanovića, uknjižila kompanija Euro truck – Motenegro iz Zete. Kompanija, registrovana za trgovinu na malo djelovima i opremom za motorna vozila, uzela je milionski kredit, jer je Prva banka, kako stoji u katastarskoj evidneciji, upisala hipoteku.

“Zabilježba hipoteke I reda na osnovu založne izjave u korist hipotekarnog povjerioca Prva banka radi obezbjeđenja potraživanja po ugovoru o kreditu na iznos 2,1 milion EUR. Rok otplate deset godina, zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. Pristanak dužnika na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja”, prenose Vijesti.

I Prva banka je na svome sajtu oglasila da parcela više nije na prodaju.

“Predmetno zemljište ukupne površine 2,68 hiljada kvadrata nalazi se u budvanskom naselju Boljači Do, sa desne strane neposredno uz Jadransku magistralu (zaobilaznicu) iz pravca Budve prema Kotoru. Lokacija se nalazi na oko kilometar od obale, odnosno Slovenske plaže, i dva kilometra od Starog grada. Zemljište se nalazi preko puta nove zgrade Univerziteta. Preko puta parcele, prema obali, nalazi se nekoliko višespratnih poslovno-stambenih objekata. Teren parcele je relativno ravan. Na lokaciji postoji mogućnost priključenja na sve mreže gradske infrastrukture. Predmetno zemljište nije urbanizovano. U toku je izrada planske dokumentacije za Opštinu Budva”, navodilo se u opisu parcele, na sajtu banke.

Dugo godina banka je pokušavala da nađe kupca. Gradnjom novog šoping mola, taj dio postao je jedan od najtraktivnijih u Budvi, a u zaleđu već gradi se luksuzno naselje.

Prva banka imala je oko desetak atraktivnih parcela na području budvanske opštine, za koje je godinama tražila kupce.

Vijesti su nedavno objavile da je Đukanovićeva banka ponovo u svoje vlasništvo vratila atraktivni zemljišni kompleks u Miločerskom parku, koji je prije četiri godine prodala podgoričkoj kompaniji Easy drive biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića. Naime, od 4. februara ove godine, banka se ponovo upisala na parcelu od 6,29 hiljada kvadrata na lokalitetu Miševina, odmah iznad puta u Miločerskom parku.

Mijajlović koga su mediji godinama percipirali kao dio “ekipe iz Granda” i bivši suvlasnik građevinske kompanije Bemax, sredinom novembra 2021. godine kupio je atraktivni zemljišni kompleks od Prve banke. Vijesti su tada objavile da je Prva banka je preknjižila dvije atraktivne nekretnine – nekadašnje Titeksovo odmaralište u Bečićima na građevinsku kompaniju Bemax, kao i zemlju u Miločerskom parku na Mijajlovićevu firmu.

Kako je tada pisalo u listu nepokretnosti, 6,29 hiljada kvadrata na lokalitetu Miševina, upisano je u vlasništvo podgoričke firme Easy drive, a osnov sticanja je bila kupovina. Istovremeno, kao teret na zemlju upisana je hipoteka Đukanovićeve banke na iznos od 5,1 milion EUR.

