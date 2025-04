Prva banka blokirala račun Crnogorske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Račun državne brodarske kompanije Crnogorska plovidba blokiran je već dva dana zbog duga od 372,5 hiljada EUR, pokazuje registar Centralne banke (CBCG).

Iz Ministarstva pomorstva Vijestima je zvanično potvrđeno da račun brodarske kompanije blokirala Prva banka nakon što je dospjelo na naplatu potraživanje po osnovu overdraft kredita u iznosu od oko 400 hiljada EUR.

“U cilju izbjegavanja daljih negativnih posljedica, uključujući mogućnost pokretanja stečajnog postupka nad kompanijom, Ministarstvo pomorstva i Vlada predložili su model zaključenja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Crnogorske i Barske plovidbe. Tim modelom bi se obezbijedila održivost poslovanja i doprinijelo očuvanju stabilnosti državne pomorske flote”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Blokada je uslijedila sedam dana nakon što je Vlada objelodanila da je analiza Ministarstva pomorstva pokazala da je Crnogorska plovidba prezadužena i nelikvidna, te da nije u mogućnosti da servisira obaveze.

“Ukupan dug kompanije prema Vladi iznosi 36,2 miliona EUR. Takođe, u januaru je dospio i dug po overdraft kreditu Prve banke u iznosu od oko 400 hiljada i ako se isti ne izmiri u najkraćem mogućem roku, Prva banka će pokrenutni prinudnu naplatu, što bi u konačnom rezultiralo blokadom računa”, saopšteno je prošle sedmice iz Vlade.

Oni su dodali da bi takav razvoj događaja neminovno vodio u pokretanje stečajnog postupka.

Vijestima do zaključenja broja nije stigao odgovor iz Crnogorske plovidbe u vezi sa blokadom računa.

Iz Prve banke su zvanično saopštili da preduzimaju sve radnje u skladu sa ugovorom zaključenim sa kompanijom Crnogorska plovidba, u cilju ispunjenja ugovornih obaveza.

U konkretnom slučaju, nakon dospijeća duga, Prva banka je, postupajući u skladu sa zahtjevom klijenta i resornog ministarstva, izašla u susret s ponudom reprograma kreditnih obaveza, kako bi se klijentu olakšalo izmirenje dugovanja.

“Kako još nije pronađen adekvatan model otplate, Prva banka će i dalje kroz sve aktivnosti težiti da u saradnji sa klijentom pronađe najpovoljniji mogući aranžman, u potpunosti usklađen sa zakonom i ugovornim obavezama, bez pokretanja stečajnog postupka”, rekli su predstavnici banke.

Oni su dodali i da shodno Zakonu o kreditnim institucijama, tražena informacija o dugu ima karakter bankarske tajne, te da banka nema pravo da je otkriva bilo kome.

Iz Ministarstva pomorstva su kazali da ne smatraju da u Crnogorsku plovidbu treba uvesti stečaj, niti je ta opcija ikada razmatrana kao model izlaska iz aktuelne krize.

“Razumijemo zabrinutost javnosti povodom finansijskog stanja kompanije, ali cilj državne politike je očuvanje nacionalne pomorske flote i stabilizacija poslovanja, a ne gašenje. Kako bi se izbjegao stečaj u Crnogorskoj plovidbi, koja je u 100 odsto državnom vlasništvu, Ministarstvo je, u saradnji sa Vladom i Crnogorskom plovidbom, predložilo model privremene poslovno-tehničke saradnje sa Barskom plovidbom. Taj model ima za cilj rješavanje trenutne nelikvidnosti kompanije i osiguranje stabilnosti poslovanja”, objasnili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da predloženi model podrazumijeva da Barska plovidba preuzme u zakup brodove Crnogorske plovidbe, koji su već angažovani do septembra.

“Zakupnina bi se formirala u skladu sa tržišnim uslovima, dok bi Barska plovidba sukcesivno i avansno tokom ove godine uplaćivala novac Crnogorskoj plovidbi, do maksimalnog iznosa od milion EUR. Taj novca bi se koristio za otplatu duga po osnovu overdraft kredita kod Prve banke, isplatu zarada, te pokrivanje osnovnih operativnih troškova poput goriva, ulja i rezervnih dijelova”, saopštili su iz Ministarstva.

Svrha tog modela je prevencija finansijske blokade i uvođenja stečaja Crnogorske plovidbe, dok se u isto vrijeme Barskoj plovidbi otvara prostor za povećanje prihoda kroz ugovaranje dodatnih dugoročnih najamnina, čime se osnažuje njena sposobnost da redovno izmiruje obaveze prema Exim banci i državi.

