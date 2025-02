Pružaju usluge agrohemijske analize zemljišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, kroz svoju Biotehnološku laboratoriju BioLab Tehnopolis, pruža usluge agrohemijske analize zemljišta, sa 200 dostupnih analiza, dok je do sada realizovano njih 57.

IPC Tehnopolis je ove godine svojim planom i programom rada predvidio Program podrške poljoprivrednim proizvođačima koji podrazumijeva pružanje usluga analize zemljišta bez novčane naknade.

„Da bi poljoprivredni proizvođači bili kvalifikovani za uslugu analize zemljišta čiji su troškovi subvencionisani, moraju ispuniti kriterijume“, navodi se u saopštenju.

Korisnik mora posjedovati registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili biti u postupku njegove registracije, osim za hobiste, dok minimalna površina zasada mora biti 500 metara kvadratnih, osim za hobiste.

„Prioritet imaju proizvođači koji se bave ratarstvom, voćarstvom, povrtarstvom, vinogradarstvom i ljekovitim biljem. Program je otvoren za poljoprivrednike sa teritorije Crne Gore. Mogućnost prijave imaju početnici u poljoprivredi, mali i srednji proizvođači sa ograničenim resursima za samostalno finansiranje analiza, a poželjno je da proizvođači imaju plan daljeg razvoja i unapređenja proizvodnje“, rekli su iz Tehnopolisa.

Kako je na raspolaganju 200 analiza, definisana je raspodjela među poljoprivrednim proizvođačima, uzimajući u obzir veličinu zasada i vrstu proizvodnje, kako bi se omogućila ravnomjerna podrška svim kategorijama proizvođača, pri čemu se vodi računa o njihovim potrebama i kapacitetima.

„Korisnici se mogu prijavljivati tokom cijele godine odnosno dok broj odrađenih analiza ne dostigne okvire predviđene Planom i programom rada Biotehnološke laboratorije. U slučaju većeg interesovanja IPC Tehnopolis zadržava pravo povećanja datog broja analiza“, navodi se u saopštenju.

Iz Tehnopolisa su pozvali poljoprivredne proizvođače da iskoriste tu uslugu i osiguraju optimalan početak nove sezone sadnje.

„Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš tim na broj: +382 67 068 742 ili putem email adrese: [email protected]“, zaključuje se u saopštenju.

