Provjeravaju biznis NTO-a i MA vrijedan 3,6 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula je 10. februara ispitni postupak kako bi utvrdila da li 3,6 miliona EUR, koje je 2017. godine Nacionalna turistička organizacija avansno uplatila bivšem nacionalnom avio-prevozniku Montenegro Airlines u stečaju, predstavlja nezakonito dodijeljenu državnu pomoć.

Nezakonita državna pomoć je pomoć koja je data bez prethodne prijave ili prije odlučivanja AZZK o usklađenosti te pomoći sa Zakonom o dodjeli državne pomoći, a u rješenju Agencije o pokretanju postupka se navodi da je novac prenijet bez prethodnog rješenja o usklađenosti, zbog čega je AZZK našla da postoji osnovana sumnja da je MA u stečaju dodijeljena nezakonita državna pomoć.

U rješenju se navodi i da u godišnjem izvještaju o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini nije evidentirana transakcija između NTO i MA, prenose Vijesti.

AZZK je naložila NTO da se u roku od 15 dana od prijema rješenja izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost potencijalne državne pomoć i dostavi sve podatke i informacije potrebne za ispitivanje usklađenosti potencijalne državne pomoći.

Da postoji sumnja da je odobrena nezakonita ili neusklađena državna pomoć kroz poslovnu-tehničku saradnju Agenciju je obavijestila u oktobru prošle godine NTO, na čijem se čelu nalazi Ana Marković Tripković. Ona je u aprilu 2021. godine naslijedila bivšu direktorku Željku Radak Kukavičić, koja je sa nekadašnjim direktorom MA Živkom Banjevićem potpisala 2017. godine sporni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u vezi sa aktivnostima na promociji Crne Gore kao turističke organizacije.

Na osnovu tog ugovora, NTO je prenio sa namjenskog žiro-računa 3,6 miliona EUR MA, a bivša avio-kompanija, koja je u aprilu 2021. godine otišla u stečaj, imala je obavezu da za taj iznos promoviše državu kao turističku destinaciju putem društvenih mreža, specijalnom časopisu Luxury inflight, da brendira svoje poslovne prostorije, predstavništva i avione, daje podršku u organizovanju studijskih posjeta novinara i turoperatora, da informiše potencijalne turiste o turističkoj destinaciji posredstvom svojih info pultova, flajera, foldera za karte i da svoje rezultate o ispitivanju tržišta dostavlja NTO.

Ugovor, koji je sklopljen na period od četiri godine, nije bio dostupan javnosti, dok novo rukovodstvo NTO u aprilu 2021. godine nije donijelo rješenje o skidanju oznake tajno.

Pošto je ugovor sa MA i NTO potpisan na period od četiri godine i cijeli novac avansno uplaćen, a avioni MA prizemljeni, NTO neće moći da dobije za dio novca usluge definisane ugovorom.

DRI je u reviziji završnog računa budžeta za 2018. godinu na osnovu dokumentacije koju su dobili tokom revizije utvrdio da je MA opravdao 1,24 miliona EUR od čega se na 2017. godinu odnosi 385 hiljada EUR, a ostatak od 864 hiljade na 2018. godinu.

DRI je tada preporučio da NTO i MA periodično usaglašavaju avansno plaćanje u pismenoj formi, koja potvrđuju da su fakture u vezi sa realizovanim aktivnostima u skladu sa iznosom opravdanog avansa.

DRI je i u reviziji završnog računa budžeta za 2019. godinu navela da NTO nije dostavila dopunjeni izvještaj o realizaciji avansa MA, zbog čega se vrhovna revizija uzdržala od mišljenja po tom pitanju.

Da je MA dobijao novac od NTO objelodanjeno je i u revizorskom izvještaju o njegovom poslovanju 2018. godine, koji je uradila revizorska kuća MV Konsalt iz Podgorice. U tom izvještaju pisalo je da je MA imao obavezu prema NTO za primljeni avans, a nije bilo podatka zašto je NTO dala taj novac MA.

Radak Kukavičić nije objasnila javnosti sa koje je budžetske stavke isplaćeno MA 3,6 miliona EUR, a podaci o toj uplati nijesu bili dostupni u finansijskim izvještajima NTO.

Bez odgovora su i ostala pitanja odakle NTO novac kada je imala manji budžet na godišnjem nivou od ove jedne avansne uplate.

Budžet NTO za 2017. godinu je bio 1,87 miliona EUR, što je oko 1,7 miliona manje od cijelog iznosa avansne uplate Montenegro Airlinesu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS