Prostornim planom nije planirano uključenje Jadransko-jonskog auto-puta na petlju Smokovac

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jadransko-jonski auto-put, prema novom Prostornom planom, više nije planiran da se uključuje na petlju Smokovac, jer se od Podgorice usmjerava prema Baru, Ulcinju i dalje prema Albaniji.

Ostala je uslovna varijanta, sada brze ceste, od Smokovca prema Tuzima i Božaju i to samo ako to, kako je navedeno, bude potrebno Albaniji, pišu Vijesti.

Bez toga uslovnog skretanja za Tuzi, Smokovac više ne bi ni bio petlja, jer bi imao samo nastavak auto-puta prema Rogamima i Tološima, odnosno još jedan ulaz i izlaz iz Podgorice. Međutim, dodatak uslovne brze ceste za Tuzi dodaje tri ulaza i izlaza i čini dvije trećine buduće velike petlje.

Zbog tog uslovnog skretanja za Tuzi u Prostornom planu ostaje zabrana gradnje na širem području sela Rogami – zaseok Ras, sa 35 domaćinstava i stotinu stanovnika, a nad glavom im visi opasnost od rušenja kuća i imanja.

Zbog toga ne mogu da planiraju razvoj svojih imanja na kojima postoje vinogradi i voćnjaci, niti da dobiju potrebnu infrastrukturu.

Koordinacioni odbor mještana uputio otvoreno pismo poslanicima, pred kojima danas počinje rasprava o Prostornom planu, kojim traže da se uključenje brze ceste za Tuzi izbriše iz plana, kao nepotreban, jer je već izgrađen bulevar Podgorica – Tuzi, a veza auto-putem se uspostavlja između Ulcinja i Skadra.

Ovaj zaselak čine porodice Rajković i Vukanović, koje tu žive od Berlinskog kongresa sa kraja 19. vijeka, imaju 34 domaćinstva sa 100 članova. Na prostoru te buduće petlje nalaze se i dvije firme sa po šest zaposlenih.

“Uvaženi poslanici, privatna imovina, kako ona koju nam je priroda dala da je čuvamo tako i ono bogatstvo koje su naše ruke stvarale vjekovima odgovorno i predano je čuvajući je dio ukupnog nacionalnog bogatstva. Projektom petlje Smokovac, prostor koji je bio ekološki potpuno očuvan bio bi potpuno uništen. Zračak nade za sve nas bila je najbolja moguća odluka da se trasa jadransko-jonskog auto-puta projektuje južno prema Baru i Ulcinju sa ulaskom u Albaniju na prostoru Sukobina. Međutim, naša radost kratko je trajala, jer smo preko youtubea došli do snimka projekta brze ceste od petlje Smokovac prema Božaju”, navodi se u pismu koordinacionog odbora.

Mještani su, kako su kazali, na sastanku kod direktora Monteputa saznali da se brza cesta gradi na zahtjev stanovnika Dinoše, Vuksanlekića i drugih sela na tom prostoru.

“Iz dostupnog snimka ističe se da trasa sa prostora petlje Smokovac odmah nakon premošćavanja rijeke Morače ulazi u tunel dužine 2,5 kilometra zbog očuvanja kuća i imanja na prostoru Doljana i Zlatice, kao i sve dalje do same granice na Božaju”, navedeno je u pismu.

Oni su dodali da se za druge djelove trase prave tuneli od više kilometara da se ne bi rušile kuće, ali za Rogame i Ras se ne nude druga rješenja.

Mještani smatraju da se za saobraćajnu vezu Podgorice sa Tuzima moglo naći bolje i jeftinije rješenje, da se ne ugrožavaju njihove kuće, ali da su iz Monteputa dobili samo obećanje da će pokušati da ublaže njihov problem, ali ne i da izbrišu dodatnu petlju.

“Ovaj predlog u cjelosti odbacujemo kao neprihvatljiv i neizvodljiv jer promjenom trase jadransko-jonskog auto-puta više ne postoji treća faza po prostornom planom iz 2008. godine, te se umjesto tog projekta koji je od međunarodnog značaja ne može naći projekat brze ceste, u skladu sa tim ne može se zadržati obim i oblik petlje prethodno projektovane sa, jer brza cesta je međugradska saobraćajnica i nema isti obim i značaj kao međunarodni auto-put, veza između petlje Smokovac i Božaja već postoji preko kružnog toka na Zlatici i bulevara prema Tuzima. Takođe jasno je da će se u bliskoj budućnosti izvršiti povezivanje zapadne obilaznice oko Podgorice sa južnom obilaznicom i sa bulevarom prema Tuzima. Insistiramo, što je i u skladu sa zakonima, da se urade i druga varijantna rješenja koja će poboljšati saobraćajnu infrastrukturu i povezivanje Tuzi i Božaja sa auto-putem, a koja neće imati katastrofalne posljedice po građane zaseoka Ras”, navedeno je, između ostalog, u pismu koje su ispred Koordinacionog odbora potpisali Milodarka Novosel Vukanović, Vukan Vukanović, Branko Rajković i Zoran Rajković.

Oni su kazali da predložena brza cesta za Tuzi, osim velike petlje na njihovim imanjima, obuhvata i 2,5 kilometra tunela i 3,5 kilometra mostova na ukupnoj dužini od 22 kilometra i da će koštati više stotina miliona EUR.

Bez uključenja brze ceste za Tuzi, Smokovac više ne bi bio petlja, jer bi imao samo još jedan i ulaz i izlaz

Mještani podsjećaju da i dalje nije urađena strateška procjena na uticaj na životnu sredinu za petlju Smokovac, jer se elaborat radi po fazama.

“To je po zakonu nedopustivo jer ne postoji krovni dokument, što dalje znači da će se tek nakon izgradnje sve tri faze (u slučaju da se izgradi brza cesta prema Božaju) procjenjivati uticaj projekta petlje na zagađenje pijaćih voda, vazduha i zemljišta, a to se trebalo znati (procjenjivati) već 2008. godine kad je petlja projektovana. Ovim pozivamo naše komšije da nas razumiju i podrže kao i poslanike Skupštine Crne Gore kojima je ovo obraćanje prevashodno upućeno. Naše je da se borimo za naša prava i da ukazujemo na činjenice, a na vama poslanicima da odlučujete u naše ime”, navedeno je u javnom obraćanju mještana zaseoka Ras.

