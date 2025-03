Prošle godine otkriveno 848 falsifikovanih novčanica eura

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je prošle godine otkriveno 848 falsifikovanih novčanica, vrijednosti iznad 171,6 hiljada EUR, saopštio je šef nacionalnog centra za analizu novčanica Centralne banke (CBCG), Dejan Levičar.

On je za Radio Crne Gore kazao da je u minule tri godine više lažnih novčanica u opticaju.

“Sve skupa je obrađeno tačno 1,68 hiljada komada novčanica. Prošle godine bilježi se porast u odnosu na 2023. za 324 komada, odnosno 61,83 odsto. Takođe i 2023. godine bilježi se porast u odnosu na 2022, nekih 70 odsto, što ukazuje da je trend falsifikata novca u povećanju”, rekao je Levičar, prenosi portal RTCG.

U prošloj godini najčešće su, kako je dodao, falsifikovane novčanice od 50 i 100 EUR.

“Apoeni od 50 EUR prednjače, ukupno ih je bilo 47,41 odsto”, naveo je Levičar.

Prepoznavanju falsifikata doprinose i moderne tehnologije, ali Levičar preporučuje da se ipak treba provjeriti kada god se prima novac.

“I onda je jako važno da građani mogu da prepoznaju falsifikat, a to jedino mogu na način što će obratiti pažnju na neke od karakteristika zaštite koje se nalaze na novcu. Sve te karakteristike zaštite mogu se vidjeti na sajtu CBCG i one vam pokazuju neke detalje koji se nalaze na novčanicama eura”, saopštio je Levičar.

U slučaju sumnje na falsifikat, CBCG, ali i poslovne banke i mikrofinansijske institucije, obavezne su da povuku novac, a ako se nakon tehničke analize utvrdi da je riječ o lažnim novčanicama, obavještava se Uprava policije i tužilaštvo koje sprovodi dalju istragu i utvrđuje ko je takav novac stavio u opticaj.

