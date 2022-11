Prosječan račun za struju u oktobru 26,3 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječan oktobarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 26,3 EUR, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su kazali da domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,8 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Nikšiću gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 31,21 EUR.

„Čak 69,8 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 EUR, a od 30 do 50 EUR 17,5 odsto potrošača, od 50 do 100 EUR 10,8 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 1,9 odsto kupaca“, precizirali su iz EPCG.

Oktobarske račune umanjene za iznos popusta dobiće 52,2 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 198,54 hiljade kupaca.

Domaćinstva su u oktobru potrošila 92,48 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je oko 0,41 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u septembru, a u odnosu na oktobar prošle godine potrošnja je manja 2,83 odsto.

