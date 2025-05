Prosječan aprilski račun 32,15 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječan aprilski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 32,15 EUR.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,38 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 39,44 EUR”, navodi se u saopštenju Elektroprivrede (EPCG).

Iz kompanije su rekli da će 63,17 odsto domaćinstava dobiti račun u vrijednosti do 30 EUR, od 30 do 50 EUR 17,31 odsto potrošača, od 50 do 100 EUR 15,51 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 4,02 odsto kupaca.

“Broj potrošača koji su dobili popust je 191,69 hiljada odnosno 47,79 odsto domaćinstava u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Dodatni popust od 6,4 odsto na mrežne usluge odobrava se i svim domaćinstvima priključenim na elektrodistributivni sistem EPCG, bez obzira na visinu duga, radi neutralisanja rasta cijena mrežnih usluga”, navodi se u saopštenju.

Domaćinstva su u aprilu potrošila 117,58 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je 16,02 odsto manje u u odnosu na potrošnju ostvarenu u martu, a u odnosu na april prošle godine potrošnja je veća 14,94 odsto.

